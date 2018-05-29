CHP'den Hodrimeydan'a tam destek!

Kocaelispor’un taraftar grubu Hodrimeydan düzenlediği iftar yemeği ile yeşil siyaha gönül veren İzmitlileri bir araya getirdi. Fethiye Caddesi istikametindeki Yürüyüş Yolu üzerine kurulan masalarda yapılan sokak iftarına Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkanı Cengiz Sarıbay, CHP milletvekili adaylarından Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, CHP İl Kadın Kolları Başkanı Songül Kaya, CHP İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Andız ve CHP İzmit İlçe Gençlik Kolu Başkanı Mehdi Kaan Günan da katıldı.

DESTEĞİMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ

Yeşil siyah sevdalıları hep birlikte oruç açtıktan sonra meşale gösterileri yaparak Kocaelispor için sloganları attı. Yoldan araçları ile geçen vatandaşlar kornalar çalarak taraftarların sevgi gösterilerine destek verdi. Hodrimeydan grubu, iftara katılanlara Kocaelispor atkısı hediye etti. CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, Kocaelispor’un ligde fırtınalar estirdiği eski günlerine geri dönmesi için yıllardır verdikleri desteği sürdüreceklerini ifade ederek, Hodrimeydan grubuna düzenledikleri organizasyon için teşekkürlerini sundu.