Hodrimeydan iftar yaparsa böyle olur...

Hodrimeydan Taraftar Grubu’nun iftarı unutulmaz anlara sahne oldu. Yeşil Siyahlı taraftarlar çarşı merkezini Kocaelispor sesleri ile inletti. İftara protokolün de ilgisi yoğundu. CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, Saadet Partisi İl Başkanı Nurettin Çelik, Ak Parti İzmit İlçe Başkanı Hasan Ayaz, Kocaeli CHP Milletvekili 1. sıra adayı Fatma KaplanHürriyet, İYİ Parti İzmit İlçe Başkanı Av. Emrah Alper Bozatlı, İYİ Parti Kocaeli 2. sıra Milletvekili adayı Ali Türkşen, CHP İl Kadın Kolları Başkanı Songül Kaya, CHP İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Andız ve CHP İzmit İlçe Gençlik Kolu Başkanı Mehdi Kaan Günan iftarda yer aldı.

İZMİT ÇARŞI “YEŞİL SİYAH” SESLERİ İLE İNLEDİ

Fethiye Caddesi karşısı yürüyüş yoluna konuşlandırılan masa ve sandalyelerin tamamı dolarken, iftar esnasında ve iftarın ardından İzmit Çarşı, Kocaelispor lehine yapılan tezahüratlarla inledi. Ramazan Ayı’nın bir araya getirdiği Kocaelisporlular yolu bir süreliğine trafiğe kapadı. Meşale yakarak büyük bir coşku ile şehrin takımına destek veren taraftar her iki kaldırıma dizildi ve karşılıklıtezahürat yaptı. Son derece güzel görüntülere sahne olan Hodrimeydan’ın iftarı unutulmaz görüntüleri beraberinde getirirken, çarşı içinden geçen araç sahipleri de çaldıkları kornalarla Kocaelispor’a destek verdi.

GÜLER: BU YÜZDEN KOCAELİSPOR ÇOK BÜYÜK BİR CAMİA

Hodrimeydan lideri Enver Güler “Her zaman savunduğumuz bir şey vardı. Kocaelispor partiler üstüdür. Bu kulüp hiçbir zaman birilerinin yönlendirmesi ile hareket etmemiştir. Hodrimeydan olarak bizler de aynı duyguya sahibiz. Sağ olsunlar her kesimden vatandaşlarımız davetimize icabet etti. Ayırdığımız yerlerin tamamı doldu, yemeklerimizin tamamı tüketildi. Çok güzel görüntülere şahitlik edildi. İşte bu yüzden Kocaelispor çok büyük bir camia, bu yüzden kentin en önemli sivil toplum örgütü. Bizlere destek olan, bizleri yalnız bırakmayan herkesin ayaklarına, yüreklerine sağlık” dedi.