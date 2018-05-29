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Serhat İlleri Derneğinden mahalle iftarı

Serhat İlleri Kars-Ardahan-Iğdır Dayanışma Derneği’nin geleneksel iftar programlarından ikincisi Mamikler Grup Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Mamik’in sponsorluğunda gerçekleştirildi.

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İlimizin en aktif hemşeri derneklerinden biri olan Serhat İlleri Kars-Ardahan-Iğdır Dayanışma Derneği, her Ramazan ayında iftar programları organize ediyor. Derince Sırrıpaşa Mahallesi'ndeki dernek binasının önünde verilen ikinci iftar programının sponsorluğunu ilimizin tanınmış iş adamlarından Haluk Mamik üstlendi. Yaklaşık 800 kişinin katıldığı iftar programına Dernek Başkanı Necdet Karataş ve Mamik Grup Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Mamik ile kardeşi Faruk Mamik’in yanı sıra AKP Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz, Derince Belediye Başkanı Ali Haydar Bulut, Derince Kaymakamı Akın Yılmaz, AKP Derince İlçe Başkanı İbrahim Şirin,misafir iş adamları İlhan Akkurt, Yakup Deniz, Cebrail Kamacı, İsrafil Kamacı, Öztekin Kaşıkçı, Kars-Ardahan-Iğdır Vakfı Başkanı Mehmet Irak, Derince Gençlik ve Spor Müdür Muavini Metin Çimili de hazır bulundu.

Herkese teşekkür etti

Dayanışma Geleneksel iftar yemeği öncesinde Kuran-ı Kerim okundu. İftar sonrasında ise hep birlikte dua edildi. İftar programının ev sahibi, Serhat İlleri Kars-Ardahan-Iğdır Dayanışma Derneği Başkanı Nejdet Karataş konuşmasında, “Kocaeli Serhat İlleri Kars, Ardahan, Iğdır Dayanışma Derneği’nin iftar yemeğinin ikincisini Mamik İnşaat ve Kuyumculuk İşletmecisi Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Mamik ve Faruk Mamik kardeşlerin sponsorluğunda verildi. Yaklaşık 800 kişilik iftar yemeğine katılan misafirlerimize, üyelerimizi ve ikramda bulunan iş adamlarımıza yönetim kurulumuz adına teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Bugün 09:43 TSİ - Gündem

Muhabir Nuri Akçaharman

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