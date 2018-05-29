Doğan, Somalili ailenin misafiri oldu

Başkan Doğan, Tepeköy Mahallesi’nde oturan Somalili bir aileyi evlerinde ziyaret etti. 2 yıl önce Somali’den ülkemize gelen ve Tepeköy Mahallesinde ikamet eden Ahmet- Sahra Gedi çiftinin evine misafir olan Doğan, aileyle uzun süre sohbet etti. Başkan Doğan’a ziyaretinde Tepeköy Mahalle Muhtarı Celalettin İçöz de eşlik etti. 2’si engelli olmak üzere 9 çocuklu Gedi ailesinin misafiri olan İzmit Belediye Başkanı, hasta çocuklarla yakından ilgilendi. En büyüğü üniversite öğrencisi olan 9 çocuk ile Türkiye’ye gelen Somalili aile Başkan Doğan’ın ziyaretiyle büyük mutluluk yaşadı.

ELİMİZDEN GELENİ YAPIYORUZ

Türk milletinin her zaman mazlumların ve yardıma ihtiyacı olanların yanında olduğunu belirten Başkan Doğan, “ülkemiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde tüm dünyaya büyük bir insanlık dersi vermiştir. 3.5 milyon mülteciye kucak açan ülkemiz, barınmadan eğitime kadar her alanda onlara kol kanat germiştir. Bizlerde yerel yönetimler olarak ülkemize sığınan bu kardeşlerimiz için elimizden geleni yapıyoruz” dedi.

GÜCÜMÜZDEN RAHATSIZLAR

Dünya üzerinde Müslümanlara karşı yapılan zulmün, ülkemize da uygulanmak istediğine dikkat çeken Doğan “ ülkemiz her alanda güçlenmesi, mazlumların koruyucusu kollayıcısı olması Avrupa başta olmak üzere tüm dünyayı rahatsız etmektedir. Bu gücümüzden rahatsız olanalar farklı oyunlarla bizi bölmeye, parçalamaya, birbirimize düşürmeye çalışmaktadırlar. Ama Türk milleti söz konusu ülkesi, bayrağı, geleceği olduğunda bir ve beraber olmayı çok iyi bilir. Bugünde güçlü Türkiye’yi engellemek isteyen içteki ve dıştaki güçlere karşı 24 Haziranda gereken cevabı verecek” şeklinde konuştu.