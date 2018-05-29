CHP’den Flormar işçisine destek

Sendikal örgütlenme sonrası 119 kişinin işten çıkartıldığı, Gebze OSB’deki Flormar’da direniş ve direnişe destek sürüyor. CHP Milletvekilleri Fatma Kaplan Hürriyet ve Tahsin Tarhan, Milletvekili adayı Orkun Utkubaş, Gebze ilçe Başkanı Musa Yılmaz, Çayırova ilçe Başkanı Selahattin Kaya, İl Kadın Kolları Başkanı Songül Kaya, Gebze ilçe Kadın Kolları Başkanı Bilge Ercan Altıntaş, Çayırova ilçe Kadın Kolları Başkanı Suna Çınar ve pek çok CHP’li Flormar’daki direnişin 14. gününde fabrikayı ziyaret etti.

EMEKÇİLERDEN KAZANIP, EMEKÇİLERİN HAKLARINDAN ÇALAMAZSINIZ

Fabrika önünde bulunan Petrol-İş Sendikası Gebze Şube Başkanı Süleyman Akyüz ile yönetimi ve Flormar işçisi CHP’li heyeti coşkuyla karşıladı. Flormar’da işlerinden atılan işçiler için konuşan CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, işçilerinin direnişini kutlayarak başladığı konuşmasında şunları söyledi; “Haklarınızı alana kadar bizler de bu direnişinin bizler de yanındayız. Özellikle kadınlara seslenmek istiyorum. Ben de sizler gibi bir anneyim ve geleceğimiz için mücadele ediyoruz. Haklarınızı alana kadar da sizlerle birlikte direnmeye söz veriyorum. Kadınlardan kazanıp, kadınların haklarından çalamazsınız. Emekçilerden kazanıp, emekçilerin haklarından çalamazsınız”

EMEĞİNİZİN KARŞILIĞI CHP’DE

Konuşmasına devam eden Milletvekili Hürriyet, “Kim ki emekçi haklarını çalmaya tenezzül ediyorsa, karşısında emekçi dostlarını, mücadeleci ve cesur insanları bulur. Buradan tüm Türkiye’ye seslenmek istiyorum. Bu emekçi kardeşlerimizi kimse yalnız bırakmasın. Destek versin, Sözüne söz, gücüne güç katsın. Buradan bir söz daha veriyoruz. 25 Haziran sonrasında iktidar olduğumuzda işçilerin sendikal ve grev haklarının başta olmak üzere daha ne kadar hakkınız varsa önündeki engelleri kaldırmaya sizlere söz veriyorum. Emeğinizin ve alın terinizin karşılığını aldığınız bir CHP iktidarı vadediyoruz sizlere” diyerek sözlerine son verdi.

OHAL İLE ÜLKE YÖNETİLMEZ

CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan ise kadın emekçileri kutlayarak başladığı konuşmasında, “Kadınlar bir araya gelirse her şeyin üstesinden gelir. Türkiye’nin geldiği nokta ortada. Olağanüstü Hal ile ülkeyi yönetmeye kalkıyorlar. Yargı da tek kişiye teslim edilmiş durumda. Yoksulluk ortada, insanlar evlerine ekmek götüremiyor. Çocuklarını okutamıyorlar. Asgari ücret yoksulluk sınırının altında. Emeklilerin maaşı gittikçe düşüyor. İktidar tamamen rantçılara çalışıyor. Köprü yaptık, yol yaptık diye bağırıyorlar. Millet aç, millet yoksul. Türkiye ekonomisi bitmiş durumda” dedi.

BU DİRENİŞ BİZİM DİRENİŞİMİZDİR

Sendikal örgütlenmenin anayasal bir hak olduğunu da söyleyen Milletvekili Tarhan, “En doğal hakkınız örgütlenmektir. Siz dünyada her yerde üretim yapan bir fabrikada çalışıyorsunuz. Bu fabrikanın dünyanın her yerinde sendikal hakları var. Neden Türkiye’de olmasın? Ben kadınlarımızın direnişlerinden ötürü kutluyorum. CHP olarak bizler, sizlere gönülden destek veriyoruz. Türkiye’nin kaderini değiştireceği bir dönemde direniyorsunuz. Mühür sizin elinizde, hep birlikte tek adam rejimine son verebiliriz. Bu direniş bizim direnişimizdir” açıklamasında bulundu.