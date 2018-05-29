Pompaya ÖTV freni! 18 kuruşluk zam pompaya yansımadı...

Akaryakıtta zammın ÖTV’den karşılanmasına yönelik düzenleme ikinci kez uygulandı. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), bu geceyarısından tarihinden geçerli olmak üzere rafineri çıkış fiyatlarında, motorinde 8, benzinde 8 kuruşluk zam olduğunu ve zammın ÖTV’den karşılandığını, pompa fiyatlarına yansımayacağını açıkladı. EPGİS, gazyağında 18 kuruş indirim yapıldığını da bildirdi.