Akaryakıtta zammın ÖTV’den karşılanmasına yönelik düzenleme ikinci kez uygulandı. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), bu geceyarısından tarihinden geçerli olmak üzere rafineri çıkış fiyatlarında, motorinde 8, benzinde 8 kuruşluk zam olduğunu ve zammın ÖTV’den karşılandığını, pompa fiyatlarına yansımayacağını açıkladı. EPGİS, gazyağında 18 kuruş indirim yapıldığını da bildirdi.
Bugün 09:57 TSİ- Ekonomi ( Güncelleme : Bugün 14:17 TSİ )
Pompaya ÖTV freni! 18 kuruşluk zam pompaya yansımadı...
Benzin ve motorinde 8 kuruşluk zam ÖTV düzenlemesinden ötürü pompaya yansıtılmadı.
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Bugün 09:57 TSİ - Ekonomi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz