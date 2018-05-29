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Bugün 09:57 TSİ- Ekonomi ( G : Bugün 14:17 TSİ )

Pompaya ÖTV freni! 18 kuruşluk zam pompaya yansımadı...

Benzin ve motorinde 8 kuruşluk zam ÖTV düzenlemesinden ötürü pompaya yansıtılmadı.

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Akaryakıtta zammın ÖTV’den karşılanmasına yönelik düzenleme ikinci kez uygulandı. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), bu geceyarısından tarihinden geçerli olmak üzere rafineri çıkış fiyatlarında, motorinde 8, benzinde 8 kuruşluk zam olduğunu ve zammın ÖTV’den karşılandığını, pompa fiyatlarına yansımayacağını açıkladı. EPGİS, gazyağında 18 kuruş indirim yapıldığını da bildirdi.

Bugün 09:57 TSİ - Ekonomi

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