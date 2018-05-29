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50 bin memur alınacak! Hemen başvurun...

Kamuya toplam 50 bin lira memur alınacak. İşte detaylar...

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3.5 milyona yaklaşan işsiz sayısını azaltabilmek için başlatılan istihdam seferberliği kapsamında bir taraftan özel sektör diğer taraftan da kamu, sürekli personel alımı ilanı yayınlıyor. Son açıklamalara ve yayınlanan ilana göre devletin bir kaç ay içinde alacağı toplam personel sayısı, 48 bin 635’i buluyor. Bunların içinde polis ve bekçi alımları da var.

DETAYLARI BURADA

Devlet Personel Başkanlığı’nın (DPB) internet sayfasında yer alan bilgilere göre; başta bakanlıklar, üniversiteler, belediyeler, Diyanet, Spor Entitüsü ve Botaş olmak üzere çok sayıda kurum, alacağı personel sayısını ve şartları açıkladı. En fazla alımı, 14 bin 910 kişi ile Adalet Bakanlığı yapacak. İlanların detayları dpb.gov.tr adresinden takip edilebilir.

7 BİN BEKÇİ, 16 BİN POLİS

Polis Akademisi Başkanlığı da 73 ilde en az lise mezunu 7 bin çarşı ve mahalle bekçisi alınacağını açıkladı. Hangi ilde ne kadar alım yapılacağı belli oldu, başvuru şartları ise önümüzdeki günlerde duyurulacak.

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Yorumlar

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Vatandaş - Hemen başvuralım dalga mi geciyonuz bu alımlar var siz orman genel müdürlüğü orman muhafaza alimi yapacak mi bana onu soyleyin yok öğretmen yok polis yok doktor memlekette başka bölümden meZun kimse yok mu 10 senedir atama bekliyorum nerdesiniz satın orman ve su işleri bakanım veysel EROĞLU

Yanıtla . 0Beğen 29 Mayıs 12:48

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