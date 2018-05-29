"Anneme gidiyorum" dedi bir daha dönmedi...

Yaklaşık 4 ay kadar önce evlenen Tuğçe Savcu (21) "Anneme gidiyorum" diyerek evden ayrıldı. Ailesi bir daha Tuğçe'den haber alamayınca durumu polis ekiplerine bildirdi. Acılı anne Gamze Günay Aksoy kızının bir an önce bulunmasını isteyerek "Kızım 21 yaşında, ela gözlü, 1,75 boylarında, evinden çıktığında üzerinde siyah eşofman, siyah penyesi vardı. ‘Annemle kardeşimi özledim' diyerek evden çıkmış, o günden bugüne kızımdan haber alınamıyor. Gölcük’te ikamet ediyorum. Kızımın nerede olduğunu bilen ya da gören, lütfen 0507 604 82 80 numaralı telefondan arasın ya da polise haber versin. Bir kızımızı daha kurban vermeyelim'' diyerek yardım istedi.