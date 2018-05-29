Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Menü
Bugün 10:25 TSİ- Ekonomi ( G : Bugün 14:19 TSİ )

Beyaz ete zam geldi!

Yaz ayları ve Ramazan ayı ile birlikte artan talebe paralel olarak tavuk eti fiyatlarda yüzde 20 ile 50 oranında artış yaşandı.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Bu fiyat artışının, Türkiye'nin beyaz et üretiminin yüzde 75'inin karşılandığı Sakarya, Düzce, Bolu, Kocaeli ve Bilecik'teki entegre tesisleri için hayvan üreticilerinin üretimi bir süre ara verme kararıyla ilgili olmadığı belirtiliyor. Bu fiyat artışının yaz aylarında tavuğa olan talep yüzünden yaşandığını anlatan tavuk satıcısı Sezgin Yıldız, geçen ay ile bu ay arasında yüzde 20 veya 50 oranında fiyat artışı yaşandığı söylediği. Bu fiyat artışın Sakarya, Düzce, Bolu, Kocaeli ve Bilecik'teki entegre tesislerinde üretimin durdurma kararı ile bir alakası olmadığı sözlerine ekleyen Yıldız konuşmasına şöyle devam etti;

12 LİRA OLAN TAVUK KANADI 18 TL'YE YÜKSELDİ

"Piknik sezonunun açılmasıyla ve Ramazan ayının gelmesiyle kanat, pirzola gibi mangal ürünlerdeki artışlar yüzde 50'lere varan artış gözlendi. Kısa süre öncesine kadar kilosu 12 lira seviyesinde seyreden tavuk kanadının kilosu bir anda 18 liraya yükseldi. Bu artışların nedeni ise, yaz aylarında artan tavuk talebe paralel fiyatlarda yükseliş oluyor. Yani arz talep meselesi. Çünkü her yıl yaz aylarında vatandaşların tavuğa talebi yüksek olunca üretici ihtiyacına karşılık verilemiyor. Araştırmalara göre Türkiye’de yıllık kişi başına tavuk tüketim oranı 25 kilo imiş. Mangal sezonunda tavuk eti tüketiminde artış yaşanıyor. Bu da fiyatlara yansıyor. Kanat eski fiyatı 12 yeni fiyatı 18 TL, bütün tavuk eski 5,75, yeni fiyatı 6 lira 85 kuruş, tavuk pirzola eski fiyatı 9.50 yeni fiyatı 14 lira 50 kuruş, tavuk göğüs eski fiyatı 9.75 yeni fiyatı ise, 14 lira 75 kuruşa satılıyor" dedi. 

Bugün 10:25 TSİ - Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket 24 Haziran Milletvekili seçimlerinde hangi partiye oy vereceksiniz?
Emekliye büyük müjde: Çifte ödeme yapılacak! mask
Emekliye büyük müjde: Çifte ödeme yapılacak!
Büyük müjde: Bütün borçlarınız silinecek! mask
Büyük müjde: Bütün borçlarınız silinecek!
Beyaz ete zam geldi! mask
Beyaz ete zam geldi!
Pompaya ÖTV freni! 18 kuruşluk zam pompaya yansımadı... mask
Pompaya ÖTV freni! 18 kuruşluk zam pompaya yansımadı...
Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Bakan açıkladı... mask
Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Bakan açıkladı...
Dolarda sert düşüş! mask
Dolarda sert düşüş!
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
Alikahya'yı sel ile birlikte yılanlar da bastı mask
Alikahya'yı sel ile birlikte yılanlar da bastı
Kocaeli'den vekil adayı olan o ismin, adaylığı düşürüldü! mask
Kocaeli'den vekil adayı olan o ismin, adaylığı düşürüldü!
Gölcük'te heyelan meydana geldi mask
Gölcük'te heyelan meydana geldi
Büyük müjde: Bütün borçlarınız silinecek! mask
Büyük müjde: Bütün borçlarınız silinecek!
Gelen talep üzerine elektrikler kesildi mask
Gelen talep üzerine elektrikler kesildi
Öldürene kadar kurşun sıktı! mask
Öldürene kadar kurşun sıktı!

GALERİ

Anlatmaya gerek yok, görüyorsunuz... mask
Anlatmaya gerek yok, görüyorsunuz...
Suyun içinde mahsur kaldılar mask
Suyun içinde mahsur kaldılar
Futbolun kapitalizmine inat: Şampiyon Uzunçiftlikspor! mask
Futbolun kapitalizmine inat: Şampiyon Uzunçiftlikspor!
Başbaka Yardımcısı Fikri Işık'tan dolar yorumu mask
Başbaka Yardımcısı Fikri Işık'tan dolar yorumu
Çocuk Oyuncular Tiyatro Festivalinde renkli kortej mask
Çocuk Oyuncular Tiyatro Festivalinde renkli kortej
Koruma Şirketler Grubu iftarda bir araya geldi mask
Koruma Şirketler Grubu iftarda bir araya geldi
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL