Beyaz ete zam geldi!

Bu fiyat artışının, Türkiye'nin beyaz et üretiminin yüzde 75'inin karşılandığı Sakarya, Düzce, Bolu, Kocaeli ve Bilecik'teki entegre tesisleri için hayvan üreticilerinin üretimi bir süre ara verme kararıyla ilgili olmadığı belirtiliyor. Bu fiyat artışının yaz aylarında tavuğa olan talep yüzünden yaşandığını anlatan tavuk satıcısı Sezgin Yıldız, geçen ay ile bu ay arasında yüzde 20 veya 50 oranında fiyat artışı yaşandığı söylediği. Bu fiyat artışın Sakarya, Düzce, Bolu, Kocaeli ve Bilecik'teki entegre tesislerinde üretimin durdurma kararı ile bir alakası olmadığı sözlerine ekleyen Yıldız konuşmasına şöyle devam etti;

12 LİRA OLAN TAVUK KANADI 18 TL'YE YÜKSELDİ

"Piknik sezonunun açılmasıyla ve Ramazan ayının gelmesiyle kanat, pirzola gibi mangal ürünlerdeki artışlar yüzde 50'lere varan artış gözlendi. Kısa süre öncesine kadar kilosu 12 lira seviyesinde seyreden tavuk kanadının kilosu bir anda 18 liraya yükseldi. Bu artışların nedeni ise, yaz aylarında artan tavuk talebe paralel fiyatlarda yükseliş oluyor. Yani arz talep meselesi. Çünkü her yıl yaz aylarında vatandaşların tavuğa talebi yüksek olunca üretici ihtiyacına karşılık verilemiyor. Araştırmalara göre Türkiye’de yıllık kişi başına tavuk tüketim oranı 25 kilo imiş. Mangal sezonunda tavuk eti tüketiminde artış yaşanıyor. Bu da fiyatlara yansıyor. Kanat eski fiyatı 12 yeni fiyatı 18 TL, bütün tavuk eski 5,75, yeni fiyatı 6 lira 85 kuruş, tavuk pirzola eski fiyatı 9.50 yeni fiyatı 14 lira 50 kuruş, tavuk göğüs eski fiyatı 9.75 yeni fiyatı ise, 14 lira 75 kuruşa satılıyor" dedi.