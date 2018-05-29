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Bugün 10:39 TSİ- Spor ( G : Bugün 10:52 TSİ )

İzmit sizin ile gurur duyuyor: 53-63

İzmit Belediyespor, Bursa BUDO’yudeplasmanda da devirdi ve Türkiye Kadınlar Basketbol 1.Ligi Play-Off finaline yükseldi.

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Türkiye Kadınlar Basketbol 1.LigiPlay-Off yarı final maçında deplasmanda Bursa Büyükşehir Belediye BUDO’yu 63-53 mağlup eden İzmit Belediyespor seriye durumu 3-2’ye getirdi ve finale yükseldi. Kızlarımızın finaldeki rakibi Mersin Basketbol oldu. Gözler ise Türkiye Basketbol Federasyonu’na çevrildi. Yakın Doğu Üniversitesi, federasyona resmi çekilme dilekçesini henüz göndermedi. Öte yandan Kıbrıs ekibinin yarışma hakkı durumu da söz konusu. Yakın Doğu’nun yarışma hakkını da alan olmazsa İzmit ekibi, Mersin maçlarını beklemeden adını Bilyoner.com Ligi’ne yazdıracak. 

İKİNCİ YARIDA AÇILDI

İzmit Belediyespor maça Melek Yusufoğlu, Meriç Banu Yenal, Deniz Üstün, ArhondaJasmonCovington ve Deniz Doğan 5’i ile başladı. Mücadeleye istediği gibi giremeyen İzmit Belediyespor ilk periyodu 11-10, ikinci periyodu da 32-23 geride bitirdi. İkinci yarıda ise Mavi Yeşilli ekip müthiş bir geri dönüşe imza attı. Deniz Doğan’ın üçlükleri ile 9 sayı farkı kapatan temsilcimiz üçüncü periyodu 46-42 önde tamamladı. Son çeyrekte ritmini bulan İzmit ekibi maçı 63-53 kazandı ve Play-Off finaline kaldı.

BURSA’DA “JAZZ” YAPTILAR

İzmit temsilcisinde serinin yıldızı Birleşik Amerikalı JazzCovington attığı 17 sayının yanında 20 de ribaunt aldı. Jazz’a Melek 12, Berrin 10, Deniz Doğan 9, Ebru 8, Meriç de 7 sayı ile oynadı. Ev sahibi ekipte Dilek 17, Halime de 15 sayı kaydetti. Bursa Yıldırım Şahin Başol Spor Salonu’ndaki maçta taraftar da ilgi gösterdi. Maç boyunca İzmit diye tempo tutan taraftar, galibiyette kilit rol oynadı.Mavi Yeşilliler finaldeki rakibi Mersin Basketbol ile bu yarın (Perşembe) ve Cumartesi üst üste iki maç oynayacak. Ardından seri İzmit’e taşınacak.

BURSA BŞB BUDO: 53 İZMİT BLDSPOR: 63

SALON: Bursa Yıldırım Şahin Başol

HAKEMLER: Turgut Işık***, Mehmet Burak Anlatıcı ***, Alican Alıcı ***

BURSA BŞB BUDO: Dilek Dedeoğlu**** (17), Müge Gözde İnan*** (2), İrem Sözen*** (4), Gözde Yürük**(6), Burcu Erbaş** (9), Halime Uykan**** (15), Zeynep Zilan Şahin**, Candide Öztürk**, Sudenur Bayrak**

İZMİT BLDSPOR: Deniz Üstün**,ArhondaJasmonComngton**** (17), Deniz Doğan*** (9), Melek Yusufoğlu*** (12), Meriç Banu Yenal*** (7), Berrin Karabaş*** (10), Ebru Torun*** (8), Kübra Mutiş**, Rabia Dolaykaya**

1.PERİYOT: 11-10

2.PERİYOT: 32-23

3.PERİYOT: 42-46

MAÇ SONUCU: 53-63

FİNAL SERİSİ İLK İKİ MAÇ

31 Mayıs Perşembe saat: 17.00

Mersin Üniversitesi-İzmit Belediyespor

2 Haziran Cumartesi saat 15.00

Mersin Üniversitesi-İzmit Belediyespor

YARI FİNAL MAÇ SKORLARI

Bursa BUDO – İzmit Belediye: 70-50

Bursa BUDO – İzmit Belediye: 64-61 (Uz)

İzmit Belediye - Bursa BUDO: 78-57

İzmit Belediye - Bursa BUDO: 73-69

Bursa BUDO – İzmit Belediye: 53-63

Bugün 10:39 TSİ - Spor

Muhabir Ahmet Akay

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