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Mert Köprücü: Hiçbir maçta geri adım atmadık

İzmit Belediyespor Kadın Basketbol Takımı’nın İzmitli antrenörü Mert Köprücü 63-53 kazandıkları Bursa BUDO maçının ardından basının sorularını yanıtladı.

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Çok kısıtlı bir kadro ile çok önemli işler başaran Köprücü şu ifadelere yer verdi: Sezon içinde bazı sporcularımın sakatlanması işimizi zorlaştırdı. Ancak bu kızlar hiç geri adım atmadı, son maçta da 9 sayı ile gerideyken maçı kazanacaklarına olan inançlarını hiç yitirmedi.

KENTİN İHTİYACI VAR

Bursa maçına biraz dengesiz başladık. Ancak ikinci yarıda kendimize geldik. Dış şutlarda istediğimiz yüzdeyi tutturamasak da bire bir hücumlarda verimliydik. Tempomuz rakibimizden iyi olduğu için ikinci yarıda bunu fırsata çevirdik ve şükürler olsun ki maçı kazandık. Yakın Doğu takımının ne yapacağı ile ilgilenmiyoruz. Şimdi önümüzde Mersin maçı var. Bu seriyi de kazanıp başka şeyler düşünmeden en üst lige çıkmak istiyoruz. İzmit’in, kent basketbolunun buna ihtiyacı var.

Bugün 10:53 TSİ - Spor

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