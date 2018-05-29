Mert Köprücü: Hiçbir maçta geri adım atmadık

Çok kısıtlı bir kadro ile çok önemli işler başaran Köprücü şu ifadelere yer verdi: Sezon içinde bazı sporcularımın sakatlanması işimizi zorlaştırdı. Ancak bu kızlar hiç geri adım atmadı, son maçta da 9 sayı ile gerideyken maçı kazanacaklarına olan inançlarını hiç yitirmedi.
KENTİN İHTİYACI VAR
Bursa maçına biraz dengesiz başladık. Ancak ikinci yarıda kendimize geldik. Dış şutlarda istediğimiz yüzdeyi tutturamasak da bire bir hücumlarda verimliydik. Tempomuz rakibimizden iyi olduğu için ikinci yarıda bunu fırsata çevirdik ve şükürler olsun ki maçı kazandık. Yakın Doğu takımının ne yapacağı ile ilgilenmiyoruz. Şimdi önümüzde Mersin maçı var. Bu seriyi de kazanıp başka şeyler düşünmeden en üst lige çıkmak istiyoruz. İzmit’in, kent basketbolunun buna ihtiyacı var.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz