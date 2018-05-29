İlimizi U-17 Türkiye Şampiyonası 1. Kademe maçlarında temsil edecek olan İzmit Gençlerbirliği’nde Genel Koordinatör Zafer Durmaz, teknik ekibe futbolculara güvendiklerini ifade etti. Durmaz “7 Haziran’da başlayacak olan U-17 Türkiye şampiyonası için Tekirdağ gurubunda yer alacağız. Şampiyonaya gidecek olan ekibimize inanıyoruz. Onlara gönülden başarılar diliyoruz. Bu yıl U-15, U-16, U-17 ve U-19 ile birlikte 4 şampiyona yaptık.Mali anlamda çok yıprandık. Sponsorluk ve destek için dostlarımızı davet ediyorum” dedi.
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Zafer Durmaz: Futbolcularımıza güveniyoruz
İlimizi U-17 Türkiye Şampiyonası 1. Kademe maçlarında temsil edecek olan İzmit Gençlerbirliği’nde Genel Koordinatör Zafer Durmaz, teknik ekibe futbolculara güvendiklerini ifade etti.
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Bugün 10:53 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz