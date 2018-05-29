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Bugün 11:03 TSİ- Ekonomi ( G : Bugün 12:18 TSİ )

Emekli ikramiyesinde büyük müjde!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, "Emeklilerin maaş ve ikramiyeleri bayramdan önce yatacak" dedi.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Adana Sanayi Odası İstihdam Hizmet Bürosu'nun açılışı öncesi bir televizyon kanalına verdiği röportajda SSK, Bağkur ve emekli sandığından emekli olan vatandaşlara bin liralık ikramiye ödemesini Haziran'ın ilk haftasında yapacakları sözünü verdiklerini hatırlattı. Bakan Sarıeroğlu, "15-17 Haziran tarihleri arasındaki Ramazan Bayramı öncesinde vatandaşları daha da rahatlatmak adına, hem emekli maaşlarının ödemelerini hem ikramiyeleri bir önceki hafta yapmaya karar verdik. Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerimizin ikramiyelerini, 7 Haziran 2018'de ödeyeceğiz. SSK emeklilerimizin ikramiyelerini de 8 Haziran 2018 tarihinde ödeyeceğiz. Emekli Sandığı emeklilerimizin maaşları ayın 1'i ile 5'i arasında, SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarımızı da 11-12-13 Haziran tarihlerinde ödemelerini gerçekleştirmiş olacağız" ifadelerini kullandı.

Bugün 11:03 TSİ - Ekonomi

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