ÇYDD Kandıra kadınları iftarda ağırladı

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Kandıra Şube Başkanı Sevim Deren, Kandıralı kadınları Ramada Otel’de gerçekleştirilen iftarda ağırladı. Deren’in geleneksel olarak her yıl Ramazan ayında Kandıralı kadınlarla bir araya geldiği iftar programının bu yılki konukları Nebiye Kahya, Nurgül Cansever, Nuriye Cansever, Rabia Bağgür, Kadriye Başar, Kıymet Balaban, Feride Üstün Kaya, Ümmiye Er, Perihan Şakacı, Perihan Çakır ve Aliye Meşe oldu.

RAMAZAN AYININ GÜZELLİKLERİ

İftar öncesi kısa bir konuşma yapan Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Kandıra Şube Başkanı Sevim Deren, “Ramazan ayında Kandıralı hemşerilerimizle birlik ve beraberlik kurmak adına Ramazan ayının güzelliklerini aynı sofranın etrafında bir araya gelerek yaşıyoruz. Bu mutluluk bizim için kelimelerle tarif edilemez” ifadelerinde bulundu.