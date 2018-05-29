Çınarlı Camii 2020’de ibadete açılacak

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Urgancı Ahmet Çelebi Camii Restorasyon çalışmasının alanında inceleme yaptı. İzmit’in önemli dini yapılarından birisi olan Çınarlı Camii ve Bac Camii olarak da bilinen ve 19. yüzyılın sonunda, Kocaeli’nin eski esnaflarından Urgancı Ahmet Çelebi tarafından yaptırılarak vakfedilen Cami’nin restorasyon çalışmasını yerinde inceledi. Cami, 1930’lu yıllarda yeniden inşa edilerek günümüze gelinceye dek, gerek zamanın yıpratıcı etkisi gerekse deprem gibi faktörler sebebiyle zarar görerek hasarlı hale gelmesi nedeniyle, aslına uygun bir şekilde yeniden Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa ediliyor.

“AHMET ÇELEBİ’NİN RUHU ŞAD OLSUN”

Bursa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından tescillenen ve Vakıflar Genel Müdürlüğü mülkiyetinde olan Urgancı Ahmet Çelebi Camiine, şuan yapılan restorasyon ile bir bodrum kat ekleniyor. Urgancı Ahmet Çelebi Camii restorasyonu sonrasında Kocaeli’nin Geç Osmanlı dönemi yapılarından bir tanesine daha sahip çıkılmış olacağını ifade eden Karaosmanoğlu, “Osmanlı zamanında hem yerini verip hem camiyi yaptıran Ahmet Çelebi’nin ruhu şad olsun. Hem depremde hasar gördü hem de eskiyerek tehlikeli bir hale gelen camimizi yıkarak yeniden yapılması için gerekli adımlara atarak bugüne geldik. Bir an önce tamamlayarak ibadete açılmasını temenni ediyoruz. 2020 yılında inşallah bu güzel mekânda vatandaşımızla namazımızı kılacağız. Bu restorasyon çalışmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini sarf etti.

“ESNAF KARDEŞLERİMİZLE BİRLİKTE YAZIŞIYORUZ”

Urgancı Ahmet Çelebi Camii dernek yönetimiyle de bir araya gelen Karaosmanoğlu, bölgedeki esnafları da ziyaret etmeyi ihmal etmedi. Esnaflara bereketli işler dileyen ve sohbet eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Kocaeli, esnafıyla büyüyen bir kenttir. Her daim yanlarındayız. Bölgemize güzel bir eser daha kazandırmanın mutluluğunu esnaf kardeşlerimizle birlikte yazışıyoruz” diyerek sözlerini tamamladı. İncelemede Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zekeriya Özak ile Tarihi Mekânlar ve Kent Estetiği Şube Müdürü Volkan Şenel de bulundu.