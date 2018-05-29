Körfez Ağadere Caddesi'nde bulunan bir ayakkabı mağazasında çalışan kadın, odaya bıraktığı çantasından paranın çalındığını fark etti. Güvenlik kamerası kayıtları incelendiğinde kadın çalışanın çantasını bıraktığı odadan bir çocuğun çıktığı görüldü. Mağazaya gelen polis, güvenlik kameralarını inceledi. Parayı çaldığı düşünülen 14-15 yaşlarındaki çocuğun yakalanması için çalışma başlatıldı. Soruşturma devam ediyor.
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Ayakkabıcıda HIRSIZLIK!
Körfez'de bir ayakkabı mağazasında çalışanın çantasında bulunan 400 TL para çalındı. Güvenlik kameraları kayıtlarında bir çocuktan şüphelenilirken soruşturma başlatıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz