Ayakkabıcıda HIRSIZLIK!

Körfez Ağadere Caddesi'nde bulunan bir ayakkabı mağazasında çalışan kadın, odaya bıraktığı çantasından paranın çalındığını fark etti. Güvenlik kamerası kayıtları incelendiğinde kadın çalışanın çantasını bıraktığı odadan bir çocuğun çıktığı görüldü. Mağazaya gelen polis, güvenlik kameralarını inceledi. Parayı çaldığı düşünülen 14-15 yaşlarındaki çocuğun yakalanması için çalışma başlatıldı. Soruşturma devam ediyor.