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Bugün 11:32 TSİ- Spor ( G : Bugün 11:36 TSİ )

Küçük Kız Futsalda Körfez ambargosu!

Bu yıl ilk kez düzenlenen Okullar Arası Küçük Kızlar Futsal 2. Ligi’nde şampiyonluğu Petkim Ortaokulu elde etti.Bir diğer Körfez temsilcisi İgsaş Ortaokulu ise ikinci sırada yer aldı.

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4 okulun mücadele ettiği ve 1 hafta süren organizasyonda Özel Gebze On Adım Bilimler Ortaokulu’nu mağlup eden Körfez temsilcisi Petkim Ortaokulu şampiyonluk kupasının sahibi oldu. 4-0 biten maçta Duru Dutçu tüm golleri atarak yıldızlaştı. Şampiyon takıma kupasını Gençlik Hizmetleri Okul Sporları Şube Müdürü Turgay Bulut takdim etti.

KIZLAR MÜTHİŞ MÜCADELE ETTİ

Lig usulüne göre oynanan maçlarda Gökhan Kulaber’in çalıştırdığı İgsaş Ortaokulu ikinci olurken, Başiskele Yeniköy Hayat Ortaokulu üçüncü, Gebze On Adım Ortaokulu da dördüncü oldu. Başarılı hakemler Gökmen Ortak, Abdülaziz Ermiş ve İbrahim Çapar’ın başarılı yönetimlere imza attığı final gününde Küçük futsalcıların maç içindeki disiplini, özverisi, iştahı ve yüksek enerjisi yüzleri güldürdü.

FİNAL MAÇI

PETKİM ORTAOKULU:0 ÖZEL GEBZE ON ADIM:4

SALON: Şehit Polis Recep Topaloğlu

HAKEMLER: Gökmen Ortak***, Abdülaziz Ermiş***

PETKİM ORTAOKULU:Sudenur Kaya***, Melisa Genç***, Hanife Kaba***, Tuana Daldubak***, Esma Gündoğan***, Duru Dutçu***, Ahsen Yıldırım***, Ayşe Bursalı***, Gamze Toraman***, Miray Özel***, Bahar Acet***, Rabia Kenat***

ÖZEL GEBZE ON ADIM EĞİTİM BİLİMLERİ OO: Zeynep Nur Güzel**, Eylül Boguç**, Ayşe Ceren**, Sümeyye Duru**, Bengisu Koruk**, Elif Sude Taşkın**, Beste Yılmaz**, Yaprak Gürsoy**, Elif Sena Hastürk**, Dilara Naz Yılmaz**

GOLLER: Duru Dutçu (4)

YENİKÖY HAYAT ORTAOKULU:0 İGSAŞ ORTAOKULU:4

SALON: Şehit Polis Recep Topaloğlu

HAKEMLER: Gökmen Ortak***, Abdülaziz Ermiş***

YENİKÖY HAYAT OO: Erva Boztürk**, Sevde Acar**, Hayrunnisa Çetin**, Sude Özcan**, Kübra Özer**, İkbal Ayaz**, Şevval Kayabay**, Ayşegül Ayaz**, Eslem Oruç**

İGSAŞ ORTAOKULU: Hatice Geçer***, Arzu Yaman***, Elif Turan***, Duru Şekersoy***, Hazal Yıldız***, Ayşe Şu Yıldız***, Tuğçe Polat***, Nisanur Tezer***, Ece Sude Bina***, Sena Perktaş***, Havva Nur Yıldırım***, Nisa Katanalp***

GOLLER: Nisa (2), Duru, Ece Sude

Bugün 11:32 TSİ - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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