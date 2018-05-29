Meyve sebze alışverişinde yeni dönem!

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, yaptığı açıklamada, Türkiye'de sebze ve meyve ticaretine ilişkin güncel veri tabanının oluşturulması ve bu ticaretin elektronik ortamda takip edilebilmesi için HKS üzerinden mobil uygulamayı hayata geçirdiklerini söyledi.

MOBİL UYGULAMA

Hal Kayıt Sistemi (HKS) Mobil Uygulaması ile ticaretin geliştirilmesi, tüketici güvenliğinin sağlanması ve vatandaşın hayatını kolaylaştıracak yeniliklerin hayata geçirilmesini amaçladıklarını vurgulayan Tüfenkci, "HKS Mobil Uygulama ile teknolojiyi sebze ve meyve tezgahlarına taşıdık. Tüketicilerimiz cep telefonlarına yükleyecekleri HKS Mobil Uygulama ile künyedeki karekodu okutarak, satın aldıkları sebze ve meyvelerin üreticisini, üretildiği bölgeyi, üretim zamanını ve yöntemini (organik, iyi tarım, konvansiyonel) öğrenebilecek. Böylece, bir nevi piyasa denetimi yapacak. Ayrıca vatandaşlar, tezgahta perakende satış fiyatını gördüğü ürünün üreticiden hangi fiyattan satın alındığını ve el değiştirmelerde oluşan fiyatını anlayabilecek." diye konuştu.

KAVUN ARTIK KOKLANMAYACAK

Tüfenkci, HKS Mobil Uygulama'yı sektörde şeffaflaşmayı temin edecek bir hizmet olarak gördüğüne işaret ederek, "Tüketici karpuzun Diyarbakır karpuzu olup olmadığını tezgahtardan sormayacak ya da Kırkağaç kavununu koklayarak anlamaya çalışmayacak. Mobil uygulamayla kendisi ürünün nerede üretildiğini bizzat cep telefonu ekranından görecek." ifadesini kullandı.