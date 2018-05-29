Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Menü
Bugün 11:38 TSİ- Ekonomi ( G : Bugün 13:10 TSİ )

Meyve sebze alışverişinde yeni dönem!

Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci, sebze ve meyve ticaretinin elektronik ortamda takibi için "Hal Kayıt Sistemi Mobil Uygulaması"nı oluşturduklarını bildirdi.

mask
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, yaptığı açıklamada, Türkiye'de sebze ve meyve ticaretine ilişkin güncel veri tabanının oluşturulması ve bu ticaretin elektronik ortamda takip edilebilmesi için HKS üzerinden mobil uygulamayı hayata geçirdiklerini söyledi. 

MOBİL UYGULAMA

Hal Kayıt Sistemi (HKS) Mobil Uygulaması ile ticaretin geliştirilmesi, tüketici güvenliğinin sağlanması ve vatandaşın hayatını kolaylaştıracak yeniliklerin hayata geçirilmesini amaçladıklarını vurgulayan Tüfenkci, "HKS Mobil Uygulama ile teknolojiyi sebze ve meyve tezgahlarına taşıdık. Tüketicilerimiz cep telefonlarına yükleyecekleri HKS Mobil Uygulama ile künyedeki karekodu okutarak, satın aldıkları sebze ve meyvelerin üreticisini, üretildiği bölgeyi, üretim zamanını ve yöntemini (organik, iyi tarım, konvansiyonel) öğrenebilecek. Böylece, bir nevi piyasa denetimi yapacak. Ayrıca vatandaşlar, tezgahta perakende satış fiyatını gördüğü ürünün üreticiden hangi fiyattan satın alındığını ve el değiştirmelerde oluşan fiyatını anlayabilecek." diye konuştu.

1.jpg

KAVUN ARTIK KOKLANMAYACAK

Tüfenkci, HKS Mobil Uygulama'yı sektörde şeffaflaşmayı temin edecek bir hizmet olarak gördüğüne işaret ederek, "Tüketici karpuzun Diyarbakır karpuzu olup olmadığını tezgahtardan sormayacak ya da Kırkağaç kavununu koklayarak anlamaya çalışmayacak. Mobil uygulamayla kendisi ürünün nerede üretildiğini bizzat cep telefonu ekranından görecek." ifadesini kullandı.

Bugün 11:38 TSİ - Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket 24 Haziran Milletvekili seçimlerinde hangi partiye oy vereceksiniz?
Emekliye büyük müjde: Çifte ödeme yapılacak! mask
Emekliye büyük müjde: Çifte ödeme yapılacak!
Büyük müjde: Bütün borçlarınız silinecek! mask
Büyük müjde: Bütün borçlarınız silinecek!
Beyaz ete zam geldi! mask
Beyaz ete zam geldi!
Pompaya ÖTV freni! 18 kuruşluk zam pompaya yansımadı... mask
Pompaya ÖTV freni! 18 kuruşluk zam pompaya yansımadı...
Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Bakan açıkladı... mask
Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Bakan açıkladı...
Dolarda sert düşüş! mask
Dolarda sert düşüş!
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
Alikahya'yı sel ile birlikte yılanlar da bastı mask
Alikahya'yı sel ile birlikte yılanlar da bastı
Kocaeli'den vekil adayı olan o ismin, adaylığı düşürüldü! mask
Kocaeli'den vekil adayı olan o ismin, adaylığı düşürüldü!
Gölcük'te heyelan meydana geldi mask
Gölcük'te heyelan meydana geldi
Büyük müjde: Bütün borçlarınız silinecek! mask
Büyük müjde: Bütün borçlarınız silinecek!
Gelen talep üzerine elektrikler kesildi mask
Gelen talep üzerine elektrikler kesildi
Öldürene kadar kurşun sıktı! mask
Öldürene kadar kurşun sıktı!

GALERİ

Anlatmaya gerek yok, görüyorsunuz... mask
Anlatmaya gerek yok, görüyorsunuz...
Suyun içinde mahsur kaldılar mask
Suyun içinde mahsur kaldılar
Futbolun kapitalizmine inat: Şampiyon Uzunçiftlikspor! mask
Futbolun kapitalizmine inat: Şampiyon Uzunçiftlikspor!
Başbaka Yardımcısı Fikri Işık'tan dolar yorumu mask
Başbaka Yardımcısı Fikri Işık'tan dolar yorumu
Çocuk Oyuncular Tiyatro Festivalinde renkli kortej mask
Çocuk Oyuncular Tiyatro Festivalinde renkli kortej
Koruma Şirketler Grubu iftarda bir araya geldi mask
Koruma Şirketler Grubu iftarda bir araya geldi
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL