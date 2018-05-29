Özkar’dan, Bulut’a hayırlı olsun ziyareti

S.S 4 Nolu Kullar Goodyear Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı İsmail Özkar ve yönetim kurulu üyeleri 3 Nisan’da gerçekleştirilen seçimlerde yeniden başkan seçilen Kocaeli Ticaret Odası (KOTO) Başkanı Necmi Bulut’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. “Kocaeli Ticaret Odası ile işbirliklerimizi çok önemsiyoruz” diyen Özkar, “Üzerimize düşen ne görev varsa yerine getirmeye hazırız” dedi. KOTO Başkanı Necmi Bulut ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, oda’nın projeleriyle ilgili de bilgi verdi. Kurum ve kuruluşlarla işbirliklerinin artarak devam edeceğini söyleyen Bulut, “Ziyaretlerinde kurumumuza ve bizlere inancını dile getiren konuklarımıza teşekkür ediyoruz. Şimdi çalışma, iş insanlarımızın ve kentimizin büyüme motivasyonuna kurum olarak en büyük katkıyı sağlama zamanı” ifadelerini kullandı.