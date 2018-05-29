ODTÜ KYÖD’de ‘Okuma Şenliği’

ODTÜ GV Özel KYÖD İlkokulu 1’inci sınıf öğrencileri tarafından ‘Okuma Şenliği’ gerçekleştirildi. Etkinliğe okul yönetimi, öğretmenler ve çok sayıda veli katıldı. Öğrenciler, yıl boyunca hazırladıkları etkinliklerini öğretmenlerinin rehberliğinde güzel bir gösteriyle velilerine sundular. Öğrencilerin gösterisi büyük beğeni kazandı.

HOŞ GELDİN ORATORYOSU

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın veli ve öğrenciler tarafından okunması ile başlayan program, Okul Müdürü Güler Telli’nin açılış konuşmasıyla devam etti. Sınıf öğretmenleri tarafından hazırlanan ‘Hoş geldin’ oratoryosu ile öğrenciler, ailelerine hoş geldiniz diyerek seslendiler. Veliler hem duygulandıkları, hem de gururlandıkları gösteriyi büyük bir heyecanla izlediler.

ÖĞRETMENLERE TEŞEKKÜR

Bu gösterinin hazırlanmasında öğrencilere rehberlik eden sınıf ve branş öğretmenleri, etkinlik sonunda veliler tarafından sahneye davet edilerek, tüm yıl boyunca öğrencilere göstermiş oldukları emekleri için teşekkür edildi.