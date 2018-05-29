Erdoğan, Kocaeli'ye gelecek!

AKP İl Başkan vekili Abdullah Eryarsoy, il binasında gerçekleştirdiği haftalık olağan basın açıklamasında seçim sürecini değerlendirdi. Açıklamada konuşan Eryarsoy, “Milletvekili aday listelerini açıkladık. Genel merkezimiz uygun olan isimleri listeye yazdı. Kocaeli’ye ve ülkemize hayırlı olsun. Teşkilat iftarımıza yaklaşık 5 bin arkadaşımız katıldı. En genç milletvekili adayı Elif Nur Bayram ilimizden gösterildi. Gençliğe önem veren parti AK Partidir” dedi.
MUHALEFETTE ERDOĞAN NEFRETİ
Eryarsoy, “Dur durak bilmeden sahada çalışıyoruz. SKM çalışmalarımız devam ediyor. Gece gündüz demeden teşkilatlarımız olarak çalışıyoruz. İlk kez oy kullanacak genç kardeşlerimiz için Gençlik Kolları tarafından 12 ilçemizde de genç kürsü programları yapılacak. Biz böyle çalışırken muhalefet yıkma peşinde. Bizim daha önce yaptıklarımızı yeni projeymiş gibi anlatıyorlar. Vaatlerin yarısı zaten hayata geçmiş durumda. Muhalefet Erdoğan nefreti, Erdoğan korkusu ile ne yapacağını şaşırıyor” diye konuştu.
PERŞEMBE PAZARINDA MİTİNG YAPILACAK
Konuşmasına devam eden Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın Perşembe pazarında mitingi olacak ama tarih henüz netleşmedi. Ramazandan sonra gelme ihtimali de var. Bunu kesinleşince ilerleyen tarihlerde sizlerle paylaşacağız” dedi. Geçtiğimiz günlerde yaşanan sel felaketi hakkında konuşan Eryarsoy, “Yaşanan sel olayı doğal afet. Gönül ister ki böyle şeyler olmasın ama etkilenen vatandaşlımızın yaralarını saracağız” açıklamalarında bulundu.
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Yorumlar
(1 )
Deniz - Gideyimde hiç ne dediğini dinlemeden anlamadan sürekli alkışlayayım :)
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