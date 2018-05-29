Kroman Çelik’te oyunlar oynandı

Eğitim öğretim yılı başında almış oldukları karar gereğince unutulmaya başlamış olan oyunlardan 3 taş, 9 taş ve 12 taş oyunlarını yeniden gün yüzüne çıkardılar. Okulun rehber öğretmenleri Tülay Çetin ve Hande Yaman Sağdıçoğlu yönetiminde 1. ve 2. Sınıf öğretmenleri 3 taş oyununu, 3. Sınıf öğretmenleri 9 Ttaş oyununu, 4. Sınıf öğretmenleri de 12 taş oyununu öğrencilerine öğretti.

MADALYAVERİLDİ

Her grup önce sınıflar arasında yarıştılar. Sınıfların birincileri seçildi. Seçilen birinciler kendi aralarında da yarıştırıldı. 1. Sınıfların birincisi 1F sınıfından Gürkan Taşçan, 2. Sınıfların birincisi 2C sınıfından Ecrin Elif Yazgan, 3. Sınıfların birincisi 3F sınıfından Halilcan Özmen ve 4. Sınıfların birincisi 4F sınıfından Emir Haktan Topyay oldu. Yarışmalar sonucunda dereceye girenlere katılım belgesi verilerek madalyaları takıldı. Okul Müdürü Zihni Aydın bu projeyi oluşturan ve uygulayan öğretmenlere, katılım sağlayan tüm öğrencilere teşekkür etti.