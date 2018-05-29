CHP’den Yüzbaşılar’da seçim bürosu açılışı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Gölcük İlçe Örgütü, Değirmendere Yüzbaşılar Mahallesi’nde seçim bürosu açılışını yaptı. Geniş bir katılımın sağlandığı ve büyük bir coşkunun yaşandığı açılışa CHP Gölcük İlçe Başkanı İsmet İşeri, CHP Kocaeli milletvekilleri Haydar Akar ve Tahsin Tarhan, milletvekili adayı Ebru Küçükaydın, parti yöneticileri, meclis üyeleri, partililer ve vatandaşlar katıldı.

VEKİLLER DE KONUŞTU

Açılış öncesinde konuşan ilçe başkanı İsmet İşeri, CHP’nin 24 Haziran’da iktidara geleceğini dile getirirken, milletvekili Tahsin Tarhan ise TBMM’de CHP’nin yaptığı çalışmalardan söz etti. Bir diğer milletvekili Haydar Akar da hükümet politikalarını nedeniyle halkın içinde bulunduğu durum hakkında kısa bir açıklama yaptı.

“24 HAZİRAN’DA BAŞARACAĞIZ”

Son olarak konuşan CHP’nin Kocaeli milletvekili adaylarından Ebru Küçükaydın, “Partimizin seçim beyannamesi büyük bir titizlikle hazırlandı. 25 Haziran sabahı aydınlık yarınlara uyanacağız” dedi. Konuşmaların ardından İşeri ile birlikte milletvekili adayları açılış kurdelesini birlikte kesti.