Sönmez: Halk aklı yok sayılıyor

İYİ Parti’nin Kocaeli Milletvekili adayı Av. Ruhittin Sönmez, seçim çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde Kartepe’ye bağlı Uzuntarla bölgesinde ziyaretlerde bulunan Sönmez, vatandaşlardan 24 Haziran seçimleri ile ilgili olarak destek talebinde bulundu. Sönmez’e ziyaretlerinde ilçe başkanı Musa Coşkun, partinin milletvekili aday adaylarından Murat Atar ve Demokrat Parti İlçe Başkanı Zafer Aktürk eşlik etti.

“24 HAZİRAN ÇOK ÖNEMLİ”

İlçe başkanı Musa Coşkun toplantıda yaptığı ilk konuşmada 24 Haziran’da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminin ülke için dönüm noktası olduğunu dile getirdi ve demokratik parlamenter sistemin tekrar getirilmesi için Meral Akşener’e destek istedi. Uzuntarla’daki buluşma sırasında vatandaşlara seslenen milletvekili adayı Ruhittin Sönmez ise, ülkenin selameti için cumhurbaşkanlığı seçiminin çok önemli olduğunu kaydetti.

“TEK ADAMA KARŞI ÇIKIN”

Ülkenin tek adam aklı ile yönetilmek istendiğini kaydeden Sönmez, “Tek adamlık çok tehlikeli bir sistemdir. Halbuki parlamenter sistem ortak aklın ve güç ayrılıklarının yaşandığı, ülke yönetiminde halk aklının da dikkate alındığı demokratik bir sistemdir. Cumhurbaşkanlığı seçimi bu yüzden tüm seçimlerden daha önemlidir. Tek adam sisteminde Meclis’in yetkileri kısıtlanırken halkın gücü elinden alınmak istenmektedir. 24 Haziran ile ya halk olarak ülkeyi yönetmeye devam edeceğiz ya da millet kavramının bir hükmü kalmayacak” dedi.