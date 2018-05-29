Partinin Kocaeli’deki ikinci sıra milletvekili adayı Recep Sarıdoğan da kent genelindeki ziyaretlerini sıklaştırdı. Körfez ilçede esnaf turu yapan, halkın ilettiği sorunları dinleyen ve karşılığında Saadet Partisi’nin çözüm önerilerini sunan Sarıdoğan, “Ülke olarak zorlu bir süreçten geçiyoruz. Ekonominin, eğitimin, dış politikanın çıkmaza girmiş durumda. Ülkenin kurtuluş reçetesi sadece Saadet Partisi’ndedir” dedi.
Bugün 12:29 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 12:30 TSİ )
Sarıdoğan, Körfez’de esnaf ziyaretleri yaptı
24 Haziran seçimlerine hız kesmeden hazırlanan Saadet Partisi, sahadaki çalışmalarını sürdürüyor.
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Bugün 12:29 TSİ - Siyaset
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz