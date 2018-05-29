Sarıdoğan, Körfez’de esnaf ziyaretleri yaptı

Partinin Kocaeli’deki ikinci sıra milletvekili adayı Recep Sarıdoğan da kent genelindeki ziyaretlerini sıklaştırdı. Körfez ilçede esnaf turu yapan, halkın ilettiği sorunları dinleyen ve karşılığında Saadet Partisi’nin çözüm önerilerini sunan Sarıdoğan, “Ülke olarak zorlu bir süreçten geçiyoruz. Ekonominin, eğitimin, dış politikanın çıkmaza girmiş durumda. Ülkenin kurtuluş reçetesi sadece Saadet Partisi’ndedir” dedi.