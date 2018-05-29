Zeki Aygün, yakın takipte

24 Haziran seçimleri öncesinde AKP’nin Kocaeli Milletvekili aday listesinde yer verilmeyen Merkez Karar Yürütme Kurulu Üyesi Zeki Aygün, sahadaki varlığını sürdürüyor. Hemen her gün farklı bir ilçede vatandaşlarla bir araya gelen Aygün, parti yönetimleri ile de bir araya geliyor. Aygün önceki gün il icra kurulu yöneticileri ve SKM Başkanı Mehmet Uzunoğlu’nun da katıldığı toplantıda il ve ilçelerde tapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Aygün, İzmit İlçe Seçim Koordinasyon Merkezini de ziyaret etti.