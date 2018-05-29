AKP’liler sahur MESAİSİNDE

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık’ın da katılımı ile Sekapark’ta düzenlenen toplantıda Kocaeli genelinde ortak yürütülecek seçim çalışmaları ve oluşturulan seçim stratejisi hakkında değerlendirmelerde bulunuldu. Değerlendirme sonrası başkanlar hep birlikte sahur yaptı.

“ORTAK ÇALIŞMALARI OLUŞTURDUK”

Toplantı ile ilgili konuşan AKP İl Başkan Vekili Abdullah Eryarsoy, “Başbakan Yardımcımız Fikri Işık, 12 ilçe başkanımız ve yöneticilerimizin katılımlarıyla toplantımızı gerçekleştirdik. Önceki gün seçim stratejimizi belirlemiştik. Belirlenen stratejide12 ilçede ortak yürüteceğimiz çalışmalarımızı oluşturduk” ifadelerine yer verdi.