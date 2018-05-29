Gergerlioğlu: Ölmeye mahkum değilsiniz

İlk çalışmasında Dilovası’nda vatandaşlarla bir araya gelen Gergerlioğlu, gördüğü ilgi karşısında büyük moral buldu. Konuşmasında Dilovası halkının ölmeye ve hava kirliliğine mahkum olmadığının altını çizen Gergerlioğlu, “Sorunlarınızı ancak HDP çözebilir. Gelecek nesillere güzel bir ülke bırakmak istiyoruz” dedi.