İlk çalışmasında Dilovası’nda vatandaşlarla bir araya gelen Gergerlioğlu, gördüğü ilgi karşısında büyük moral buldu. Konuşmasında Dilovası halkının ölmeye ve hava kirliliğine mahkum olmadığının altını çizen Gergerlioğlu, “Sorunlarınızı ancak HDP çözebilir. Gelecek nesillere güzel bir ülke bırakmak istiyoruz” dedi.
Bugün 12:33 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 12:34 TSİ )
Gergerlioğlu: Ölmeye mahkum değilsiniz
HDP Kocaeli 1. sıra milletvekili adayı Dr. Ömer Faruk Gergerlioğlu, saha çalışmalarına başladı.
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Bugün 12:33 TSİ - Siyaset
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz