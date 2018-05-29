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Bugün 12:40 TSİ- Eğitim ( G : Bugün 12:41 TSİ )

Gübretaş İlkokulunda öğrenciler kep attı

Başiskele Yuvacık’ta bulunan Gübretaş İlkokulu 4-A ve 4-B sınıfı öğrencileri ilkokuldan mezun oldu. Okulda düzenlenen yılsonu etkinliğinde öğrenciler kep attı.

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Başiskele Yuvacık’ta bulunan Gübretaş İlkokulu 4-A ve 4-B sınıfı öğrencileri ilkokuldan mezun olması nedeniyle düzenlenen yılsonu etkinliğinde kep attı. Okulun konferans salonunda düzenlenen yılsonu etkinliğinde konuşan sınıf öğretmenleri Burcu Gümüş, Gülşen Sağlam ve İngilizce öğretmenleri Selin Filinte, birlikte geçirdikleri 4 yılın ardından mezun olan öğrencilerine gelecek eğitim ve öğretim hayatlarında başarılar diledi. Öğrenciler, birbirinden güzel etkinliklerle keplerini atarak mezuniyetlerini kutladı.

Bugün 12:40 TSİ - Eğitim

Muhabir Nuri Akçaharman

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