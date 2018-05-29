İzmit Gündoğdu Mahallesi Kocadere Sokak adresinde ikamet eden emekli tapu kadastro müdürü merhum Şerafettin Özon’un eşi, Kent Konut Genel Müdürü Yalçın Özon ile birlikte 3 çocuk annesi olan Fatma Özon(78) yaşlılığa bağlı nedenlerden dolayı vefat etti. Fatma Özön'ün cenazesi Gündoğdu Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Gündoğdu Mezarlığında toprağa verildi.
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Yalçın Özön'ün acı günü!
İzmit Gündoğdu Mahallesi Kocadere Sokak adresinde ikamet eden emekli tapu kadastro müdürü merhum Şerafettin Özon’un eşi, Kent Konut Genel Müdürü Yalçın Özon ile birlikte 3 çocuk annesi olan Fatma Özon (78) yaşlılığa bağlı nedenlerden dolayı vefat etti.
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Yorumlar
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Naile Özer - Allah rahmet ve mekanını cennet etsin.Ailesine de metanet eylesin.
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