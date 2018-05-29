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Yalçın Özön'ün acı günü!

İzmit Gündoğdu Mahallesi Kocadere Sokak adresinde ikamet eden emekli tapu kadastro müdürü merhum Şerafettin Özon’un eşi, Kent Konut Genel Müdürü Yalçın Özon ile birlikte 3 çocuk annesi olan Fatma Özon (78) yaşlılığa bağlı nedenlerden dolayı vefat etti.

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İzmit Gündoğdu Mahallesi Kocadere Sokak adresinde ikamet eden emekli tapu kadastro müdürü merhum Şerafettin Özon’un eşi, Kent Konut Genel Müdürü Yalçın Özon ile birlikte 3 çocuk annesi olan Fatma Özon(78) yaşlılığa bağlı nedenlerden dolayı vefat etti. Fatma Özön'ün cenazesi Gündoğdu Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Gündoğdu Mezarlığında toprağa verildi.

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Yorumlar

(1)
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Naile Özer - Allah rahmet ve mekanını cennet etsin.Ailesine de metanet eylesin.

Yanıtla . 0Beğen 29 Mayıs 16:19

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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