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Yalçın Özön'ün acı günü!

İzmit Gündoğdu Mahallesi Kocadere Sokak adresinde ikamet eden emekli tapu kadastro müdürü merhum Şerafettin Özon’un eşi, Kent Konut Genel Müdürü Yalçın Özon ile birlikte 3 çocuk annesi olan Fatma Özon (78) yaşlılığa bağlı nedenlerden dolayı vefat etti.