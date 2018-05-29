Meteorolojiden uyarı: Şiddetli yağış bekleniyor!

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, bugün öğle saatlerinde Kocaeli il genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğini belirtildi. Açıklamada, yerel olarak kuvvetli olması beklenen (21-35 kg/m2) yağış dolayısıyla sel, su baskını, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.