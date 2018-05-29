Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, bugün öğle saatlerinde Kocaeli il genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğini belirtildi. Açıklamada, yerel olarak kuvvetli olması beklenen (21-35 kg/m2) yağış dolayısıyla sel, su baskını, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.
Bugün 13:45 TSİ- Yaşam ( Güncelleme : Bugün 16:31 TSİ )
Meteorolojiden uyarı: Şiddetli yağış bekleniyor!
Kocaeli'de kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.
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Bugün 13:45 TSİ - Yaşam
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz