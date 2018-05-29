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Bugün 13:56 TSİ- Asayiş ( G : Bugün 13:58 TSİ )

Kocaeli'de seyir halindeki otomobil yandı

Gölcük'te seyir halindeyken alev alan otomobil, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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Emir Dinçer yönetimindeki 34 PR 9800 plakalı otomobil, Amiral Sağlam Caddesi'nde seyir halindeyken motor bölümünden henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı. Kısa sürede büyüyen yangını fark eden sürücü, aracı durdurup dışarı çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. Yangında araç kullanılamaz hale geldi.

Bugün 13:56 TSİ AA Kocaeli- Asayiş

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