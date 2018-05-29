Emir Dinçer yönetimindeki 34 PR 9800 plakalı otomobil, Amiral Sağlam Caddesi'nde seyir halindeyken motor bölümünden henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı. Kısa sürede büyüyen yangını fark eden sürücü, aracı durdurup dışarı çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. Yangında araç kullanılamaz hale geldi.
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Kocaeli'de seyir halindeki otomobil yandı
Gölcük'te seyir halindeyken alev alan otomobil, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz