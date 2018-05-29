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Günün kahramanı! Dereye düşen şahsa yardım elini uzattı

İzmit'te dereye düşen şahsı, bir kişi ağaç dalı ile kurtardı.

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Olay, Kocaeli’nin İzmit ilçesi Kocaeli Fuarı içerisinde bulunan Kumla Deresi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre dere üzerinde bulunan köprüden dereye düşen ve ismi öğrenilemeyen bir vatandaş, denize doğru gitmeye başladı. Şahsın dereye atladığını gören Murat Ay isimli vatandaş, hemen derenin kenarına koştu. Denize doğru ilerleyen şahısı Murat Ay, bir ağaç dalını uzatarak kurtardı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan şahıs, Kocaeli Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

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