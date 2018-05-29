Antrenörlerin semineri yarın

ERDOĞAN ARIKAN GELİYOR

TÜFAD Kocaeli Şube Başkanı Remzi Demirer seminer ile ilgili çok özel bir birlikteliğe de imza atacak. Geçtiğimiz ay İsrail’de Okullar Arası Futsal Dünya ikincisi olan Gölcük Barbaros Hayrettin Anadolu Lisesi’nin kafilesi ile aynı okuldan mezun olan Gölcüklü spiker Erdoğan Arıkan seminerde buluşacak. Arıkan dün Demirer ile görüştü ve seminerde kesinlikle bulunacağını belirtti. Bu anlamlı günde Demirer, Kocaeli’ne hizmet etmiş eski antrenörleri yine unutmayacak ve yine nostaljik anlar yaşatacak