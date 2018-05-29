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Bugün 14:33 TSİ- Spor ( G : Bugün 14:35 TSİ )

Antrenörlerin semineri yarın

TFF - TÜFAD işbirliğinde her iki yılda bir düzenlenen “Zorunlu Gelişim Seminerleri” yarın TheNess Otel’de gerçekleşecek. Tüm teknik adamların katılmasının zorunlu olduğu, seminerde yer almayan antrenörlerin 2020 yılına kadar çalışma izni alamayacakları belirtildi.

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ERDOĞAN ARIKAN GELİYOR

TÜFAD Kocaeli Şube Başkanı Remzi Demirer seminer ile ilgili çok özel bir birlikteliğe de imza atacak. Geçtiğimiz ay İsrail’de Okullar Arası Futsal Dünya ikincisi olan Gölcük Barbaros Hayrettin Anadolu Lisesi’nin kafilesi ile aynı okuldan mezun olan Gölcüklü spiker Erdoğan Arıkan seminerde buluşacak. Arıkan dün Demirer ile görüştü ve seminerde kesinlikle bulunacağını belirtti. Bu anlamlı günde Demirer, Kocaeli’ne hizmet etmiş eski antrenörleri yine unutmayacak ve yine nostaljik anlar yaşatacak

Bugün 14:33 TSİ - Spor

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