Gölcükspor’da görüşmeler haftaya başlıyor

Gölcükspor’da başkan Ahmet Şahin de yol haritasını belirlemeye çalışıyor. Şahin iç transfer ile ilgili olarak “Önümüzdeki sezon da Kayhan hocamız ile devam edeceğiz. Kendisinin raporu doğrultusunda öncelikli olarak bünyemizdeki futbolcular ile oturup anlaşmak istiyoruz. Berke ve Sedat’ın anlaşmaları devam ediyor. Kendileri ile anlaşmak istiyoruz ancak talipleri de var. Bakalım… Görüşeceğiz... Ardından dış transfer görüşmelerine başlayacağız. Şu an bazı şeyleri konuşmak için çok erken. İlk planda 3 futbolcuyu kadromuza katma niyetimiz var” dedi.

OLAĞANÜSTÜ KONGREYE DOĞRU

Haziran ayında mali genel kurulunu yapacak olan Gölcükspor’da Başkan Şahin’in gündeme “Olağanüstü Seçim” maddesi ekleteceği ve kulübü olağanüstü kongreye taşıyıp yönetimde kan değişikliğine gitmeyi istediği biliniyordu. Şahin’in kulüp ile ilgili omuzlarındaki ağır yükü paylaştırma gayreti içinde olacağı tahmin ediliyor. Gölcükspor’un ileri gelenleri de Kırmızı Siyahlı kulübün tekrar doğrulabilmesi için Haziran ve Temmuz aylarını yoğun mesai yaparak geçireceği öğrenildi.