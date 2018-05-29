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Karabacak, dernek turunda

İlçede bulunan Afyonlular, Trabzonlular, Şalpazarlılar ve ve Samsun Yakakentliler derneklerini ziyaret eden Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, vatandaşlardan 24 Haziran’da Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ve AKP’ye destek istedi.

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Geçtiğimiz hafta safra kesesinden ameliyat olan Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, tedavi süreci devam etmesine rağmen seçim çalışmalarından geri kalmıyor. Başkan Karabacak hasta ve taziye ziyaretleri ile esnaf ziyaretlerinin yanı sıra Afyonlular Derneği, Trabzonlular Derneği, Şalpazarlılar Derneği ve Samsun Yakakent Derneği’ni ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Karabacak, 24 Haziran seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan ve AKP’ye destek istedi.

İSTİKRAR VURGUSU

Ziyaretleri sırasında 24 Haziran seçimlerinin önemine değinen Karabacak, “14 yılda Darıca’mızın gelişimi için birçok projeyi hayata geçirdik. AK Parti döneminde ise ülkemize her türlü engellemelere rağmen büyük hizmetler yapıldı. 24 Haziran seçimleri ülkemizdeki istikrar için büyük önem taşıyor. Halkımız bir kez daha ülke yönetimini Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a ve kadrolarına teslim edecektir” diye konuştu.

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