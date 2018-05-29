İYİ Partili Av. Sönmez Kadıköy’den mutlu ayrıldı

İYİ Parti Kocaeli Milletvekili adayı Ruhittin Sönmez, seçim çalışmasına hız verdi. Yaklaşık 5 gün önce sahaya inen Sönmez, yoğun tempoda gün içerisinde ve gece sahura kadar programlarını aksatmadan devam ettiriyor. Parti çalışmaları kapsamında önceki gün Bekirpaşa Kadıköy Mahallesinde halkla buluşan Ruhittin Sönmez, gün boyunca tüm mahalleyi dolaştı esnafları ziyaret etti. İzmit ilçe teşkilatının organizesinde gerçekleşen mahalle turunda parti il yöneticileri de Sönmez'i yalnız bırakmadı. Tüm mahalleyi gezen av. Ruhittin Sönmez, gezi sonunda yaptığı açıklamada, kendilerine olan teveccühten mutluluk duyduğunu belirtti.

“ESNAF TEDİRGİN”

Sönmez, “16 yıllık AKP iktidarının sonunda geldiği noktayı şimdi daha iyi görebiliyoruz, insanların yüzü gülmüyor, gençlerin gelecek esnafın iflas etme kaygısı var. Bugün şunu daha iyi analiz etmiş olduk ki, AKP'nin her seçimde en yüksek oyun aldığı Kadıköy Mahallesi bile artık gelinen durumdan şikayetçi ve bir arayış içerisindeler. İşte tam bu vakitte imdatlarına İYİ Parti yetişti. Gerek Genel Başkanımız Sn. Meral Akşener'in İzmit’in çocuğu olması ve gerekse partimiz İYİ Parti’nin başta ekonomi olmak üzere her alanda halka sunduğu programların halka temas etmesi, partimizi halk gözünde önemli bir konuma getirmiştir “şeklinde konuştu. Sönmez daha sonra Kocaelispor taraftarlar Hodrimeydan gurubunun iftarına katıldı ve ardından gece boyunca Yahya Kaptan bölgesinde çalışmalarını sürdürdü.