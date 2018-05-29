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İYİ Parti'nin "Anlat Hemşerim Dertleşelim" otobüsü İzmit'te...

İYİ Parti tarafından Perşembe Pazarı alanına getirilen “Anlat Hemşerim, Dertleşelim” otobüsüne vatandaş bire bir derdini iletecek. Sorunlar genel merkeze gönderilip değerlendirilmeye alınacak.

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İYİ Parti, Milli İrade Meydanı’na (Perşembe Pazarı) “Anlat Hemşerim Dertleşelim” otobüsünü getirdi. Otobüs alana dün saat 11:00’de geldi. Her ilde dolaşıp belli bir noktada durarak vatandaşların sorunlarını dinliyor. Vatandaşlar otobüs görevlilerinin anketlerini doldurup, düşünceleri bildiriyor. Vatandaşlara verilen formlarda Türkiye’de ki en büyük problem olarak neyi görüyorsunuz? Yaşadığınız il ve ilçeden ki en büyük problem olarak neyi görüyorsunuz?, geçinebiliyor musunuz?, para biriktirebiliyor musunuz?, gelecekten umutlu musunuz?, İYİ Parti’yi duydunuz mu?, Meral Akşener denince aklınıza ne geliyor? Gibi sorular soruluyor. Yanıtlar anında bilgisayara girilip, genel merkeze gönderiliyor.

DERDİNİ BİRE BİR İLETECEK

İl Başkanı Serdar Kaman’da haftalık olağan basın açıklamasını Anlat Hemşerim Dertleşelim otobüsü önünde yaptı. Kaman yaptığı açıklamada “Bu otobüs siyasetin ve siyasetçinin İYİ Parti’nin milletle buluşmasına bir vesile aracıdır. Bu araç Türkiye genelinde 30 ile ve 17 ilçeye uğramıştır. Seçim kampanyası çerçevesinde iktidara aday olan İYİ Parti’nin vatandaşlarla olan diyalogu arttırmak üzere onların dertlerini dinlemek için ilimize gelmiştir. Vatandaş derdini bire bir partimize iletebilmektedir” ifadelerinde bulundu.

İLK DEFA İYİ PARTİ UYGULADI

Kaman, “Bu proje daha önceki seçim kampanyalarından farklı olarak ilk defa İYİ Parti tarafından uygulamaya konulmuştur. Ardından diğer partilerden benzer örnekler görmeye başlandı. İyi bir şey yaptığınız da taklit edilmeye başlıyor. Eskiden vatandaşın derdi sigara paketlerine yazılırdı. Sigara bitti mi çöpe atılırdı. Artık sorunlar ciddi manada değerlendirmeye tabi tutulmaktadır. İYİ Parti olarak vatandaşa en iyi hizmeti sunmaya kararlıyız. Türkiye’nin geleceği İYİ Parti’dir. Her şey iyi olacak” dedi.

Bugün 15:01 TSİ - Siyaset

Muhabir Ahmet Hazer

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