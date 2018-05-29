İYİ Parti Malatya İl Başkanlığına getirilen Ömer Sezai Altaş, bugün sürpriz bir karar ile il başkanlığı görevinden istifa ettiğini açıkladı. Altaş, partiden istifasını ‘Gördüğün lüzum üzerine’ diye açıklarken, istifanın arkasında ise milletvekili aday listesinin yer aldığı iddia edildi.
Bugün 15:04 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 15:10 TSİ )
İYİ Parti'de il başkanı istifa etti!
İYİ Parti Malatya İl Başkanı Ömer Sezai Altaş görevinden istifa etti.
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Bugün 15:04 TSİ - Siyaset
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Yorumlar
(1 )
Erol Demirbek - yazarken sağlam adamı yazacaksın bunlar iyi olmuyor .
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