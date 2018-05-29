MHP’liler Erdoğan’ın broşürlerini dağıtacak

MHP İl Başkanı Aydın Ünlü partisinin il binasında gerçekleştirdiği basın açıklamasında kent ve ülke gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yoğun bir haftayı geride bıraktıklarını belirten Aydın Ünlü, “Hazırlanan seçim beyannamemiz açıklandı. Yeni dönemde güçlü Türkiye, Güçlü MHP vurgusu yapıldı. Özellikle çocuk istismarcıları, teröristler haricindeki kader mahkumlarına af çıkarılması, AVM yasasının yeniden düzenlenmesi, esnafa vergisiz akaryakıt sağlanması, çiftçilerin kullandığı mazotun üzerinden vergilerin kaldırılması, işsiz her aileden bir kişiye aile desteği yardımı verilmesi, öğrenim kredi borçlarından faiz alınmaması, asgari ücretten vergi alınmaması, kamu çalışanlarının ek ödemelerinin emekli aylıklarına yansıtılması, atanamayan öğretmenlere kadro tahsis edilmesi, emniyet çalışanlarının özlük haklarının düzeltilmesi, şehit yetimlerinin tamamına iş hakkı verilmesi, bizim seçim beyannamemizdedir” dedi.

Sahada en çok çalışan parti MHP’dir

Ünlü, “Beyannamemiz sorunların anahtarı olma özelliğini taşıyor. Türkiye sözü dinlenen ülke konumuna mutlaka ulaşacaktır. Kocaeli’de sahada en çok çalışan parti MHP’dir. Bugün 12 ilçede adaylarımız sahada çalışmalarını sürdürmektedir. Vatandaşın liderimize gösterdiği teveccühlerini görüyoruz. Birileri kasıtlı olarak anketlere göre algı yaratmaya çalışıyor. Biz anketlere ve manşetlere bakmıyoruz. 24 Haziran akşamı Kocaelilier bizi mahcup etmeyecektir. MHP aday broşürleri gibi envanterlerle 1 Haziran’da Yürüyüş Yolu’nda çalışmalar yapacağız. Özellikle Cumhur İttifakı kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeleklerini giyip broşürlerini dağıtacağız” dedi.

Herkese hayırlı olsun

Ünlü’nün ardından söz alan Kocaeli’de ikamet eden ve Ağrı’dan 4. Sıra Milletvekili Adayı Reyhan Doğancı, “ Geçtiğimiz hafta Ağrı’daydım. Yine gideceğim. MHP olma mensubu olarak partimize bir oy fazla kazandırmak amacıyla orada çalışacağım. Çalmadık kapı dokunmadığım insan bırakmayacağım. Bizlere destek veren liderimiz Devlet Bahçeli’nin güvenine çalışmalarımla destek olacağım. Benim için sıralama hiç önemli değil. 15 aday adayı içerisinde seçilmem bile yeter. 24 Haziran seçimleri herkese hayırlı olsun” şeklinde konuştu.