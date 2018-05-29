İzmar geleneksel iftarda bir araya geldi

Fatih Özcan ve Muhammet Özcan’ın sahibi olduğu İzmar Otomotiv çalışanları ve dostları geleneksel iftarda bir araya geldi. Adnan Menderes Bulvarı üzerinde gerçekleşen iftar programına galerici Servet Aliefendioğlu, Hodri Meydan Taraftar Grubu Başkanı irfan Sezen, İş adamı Rıdvan Sezen başta olmak üzere çok sayıda esnaf ve davetli katıldı. İftar davetine katılan herkese teşekkür eden ve birlikteliğin önemine vurgu yapan Özcan, “Allah, Ramazan ayının bereketini, mağfiretini üzerimizden eksik etmesin. Allah nice ramazanlarda ailenizle, sevdiklerinizle, dostlarınızla bir araya gelmeyi nasip etsin. Allah’a ne kadar şükretsek azdır. Bir ramazan ayına daha birlikte iftar yapmak nasip oldu. Allah nice Ramazanlarda birlikte iftar açmayı nasip etsin” dedi