Kocaeli'de ara eleman sıkıntısı var!

Vali Hüseyin Aksoy’un ev sahipliğinde Milli İstihdam Seferberliği Toplantısı düzenlendi. Valilik binası Akçakoca Toplantı Salonu’nda gerçekleşen toplantıya Vali Hüseyin Aksoy’un yanı sıra Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler, Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk, Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Kadir Durmuş, İlçe Kaymakamları, İlçe Belediye Başkanları, Kamu Kuruluşlarının İl Müdürleri, Firma temsilcileri, iş insanları, sanayiciler ve OSB temsilcileri katılım gösterdi.

14 ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Vali Hüseyin Aksoy, “14 adet organize sanayi bölgemiz var. Bu organize sanayi bölgelerinde 106 bini aşkın kişi istihdam edilmekte. 6 adet küçük sanayi sitemiz var. Küçük sanayi sitelerimizde ise 19 bin kişi istihdam edilmekte. Türkiye’de üretilen enerjinin yüzde 10’u Kocaeli’de tüketilmektedir. Otomobil yan sanayi, plastik, kauçuk gibi alanlarda üretim yapıyoruz. Türkiye’de faaliyet gösteren 500 sanayi kuruluşunun 80’i Kocaeli’de faaliyet göstermekte. Kocaeli için önemli olan iki üniversitemiz var. Sanayi ve üniversite işbirliği konusunda örnek oluyorlar” şeklinde konuştu.

VERGİ TAHSİLATINDA BİRİNCİ SIRADA

Kocaeli’nin AR-GE, tasarım merkezi konusunda önemli bir sırada olduğunu söyleyen Aksoy, “Kocaeli özellikle AR-GE ve tasarım konusunda önemli bir konumda. İstanbul’dan sonra, 104 AR-GE merkezi ve 10 tasarım merkeziyle ikinci sırada yer alıyor. Böylesine hareketli bir kentte 2017 yılında 23.9 milyar ihracat, 43.036 milyar ithalat gerçekleşti. Türkiye’nin dış ticaretinin yüzde 17.2’siKocaeli’de yapılıyor. Kocaeli sanayi ve ticari faaliyetleriyle birlikte Türkiye’de vergi gelirleri anlamında, İstanbul’dan sonra ikinci sırada almaktadır. Vergi tahsilatında ise birinci sırada yer almakta” diye konuştu.

689 BİN 549 ÇALIŞAN VAR

“Kocaeli’de toplam 47 bin 870 işveren var” diyen Aksoy, “SSK’lı çalışan 587 bin 421, Bağkur çalışanı 43 bin 769, Emekli sandığına bağlı 58 bin 359 olmak üzere toplam 689 bin 549 kişi çalışan var. Çalışan nüfusun kent nüfusuna oranı ise yüzde 36.1. Çalışanların yanında emekli sayısına baktığımızda ise SSK emeklisi 236 bin 329, Bağkur emeklisi 30 bin 12, memur emeklisi ise 10 bin kişi var” dedi.

GENÇLER VE KADINLAR ÖNCELİKLİ

“Bugün ki toplantımızın nedeni istihdam sayısını arttırmak” diyen Aksoy, “2018 Mart ayı verilerine göre 587 bin 421 sigortalımız var. Çalışan sayımız 2017 yılı Mart ayından bu yana 32 bin 931 kişi artmış. Artışa baktığımızda Kocaeli Türkiye’de altıncı sırada yer alıyor. İŞKUR ve SGK’nın iş dünyasıyla ilgili önemli çalışmaları var. Bilindiği üzere geçtiğimiz yıl birinci istihdam seferberliği başlamıştı. Bu yıl yapılan ikinci istihdam toplantısında da önemli kararlar alındı. Bunlardan biri ilave istihdam desteği.Bu karar, bilişim ve imalat sektörünü kapsıyor. Gençler ve kadınlar öncelikli. Bunun yanında, 1 ile 3 kişi çalışan yerlerde bir senden bir benden modeli hayata geçiyor. Temel amacımız devletin tanıdığı imkanlardanherkesin yararlanmasını sağlamak. Bilgi eksiği olanları bilgilendirmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

KOSGEB İSTESE DE BAŞARILI OLAMAZ

Toplantıda sözü alan KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, “İşsizlik tüm Dünyanın sorunu. Burada mesleki eğitime önem vermeliyiz diye düşünüyorum. Verdiğimiz eğitimleri kalıcı hale getirmeliyiz” dedi. Zeytinoğlu’ndan sonra sözü alan Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler, “Yeni çıkan bir yönetmelikle KOSGEB, odaların içinde faaliyetlerini devam ettiremeyecek. Aradaki sıcak ilişki bitecek. KOSGEB istese de ayrı bir şekilde başarılı olamaz. Bu konuda gerekli yerlerle görüşüldü. İşin mutfağında olan bizleriz. Bizlerin muhakkak görüşleri alınsın. KOSGEB’in verdiği teşviklerin daha anlaşılır olmasını diliyorum” diye konuştu.

ARA ELEMAN SIKINTISI VAR

Çiler’den sonra sözü alan Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği Başkanı Kadir Durmuş, “Kocaeli’mizde yaklaşık 50 bine yakın esnafımız var. Emek gücüyle çalışan, hizmet üreten bir kesimiz. Bizde istihdam ediyorum fakat bazı sıkıntılarımız var. Yaklaşık 14 bin esnaf kayıtsız” dedi. KOTO, “işsizlik noktasında öyle bir dönemden geçiyoruz ki işveren işçi arıyor. Kalifiye eleman konusunda sıkıntımız var. Tüm işverenlerimiz işçi arıyor. Ara eleman sıkıntısını gideremiyoruz. İşi bilen kaliteli ara eleman bulamıyoruz. Başkanlarımızda zaten mesleki eğitimi vurguladı. Bununla ilgili 2012 yılında adım attık ve okul açtık. Başarılı olduğumuza inanıyoruz. Bu tabi ki yeterli değil. Türkiye geneline yaymamız gerekiyor. Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk, “İstihdam seferberliğinin önemini biliyoruz. Önemli olan kalifiye elaman yetiştirmek. Meslek lisesi memleket meselesi diyoruz. İstihdam seferberliğiyle ilgili elimizden geleni yapacağız” ifadelerini kullandı.