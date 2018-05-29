Kandıra ve Başiskele'de elektrikler kesilecek

01.06.2018 Tarihinde bakım ve onarım çalışması çerçevesinde Kandıra ilçesinde saat 09:00 ile 12:00 arasında Pirceler Köyü, Ahmethacılar Köyü, Kaymaz Erikli Köyü,
01.06.2018 tarihinde Başiskele ilçesinde saat 09:00 ile 14:00 arasında Yaylacık Mah.,
Elektrik dağıtım kurumu olan SEDAŞ, yaptığı yazılı açıklamada bakım onarım gibi sebeplerden ötürü ilimizde yapılacak olan planlı elektrik kesintilerini bildirdi:
01.06.2018 Tarihinde bakım ve onarım çalışması çerçevesinde Kandıra ilçesinde saat 09:00 ile 12:00 arasında Pirceler Köyü, Ahmethacılar Köyü, Kaymaz Erikli Köyü,
01.06.2018 tarihinde Başiskele ilçesinde saat 09:00 ile 14:00 arasında Yaylacık Mah.,
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz