Çakar: Kömür yerine can yeleği dağıtsınlar

CHP İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar, geçtiğimiz gün meydana gelen sağanak yağış sonrası Kocaeli genelinde yaşanan sel felaketi ile ilgili konuştu. Yaşana acı tabloyu değerlendiren İzmit İlçe Başkanı Çakar, “İzmit sular altında kaldı. ISU’nun 2017 yılındaki bütçesi 1 milyar TL idi. Bu para nereye gitti? İSU yetkilileri tarafından bu paranın nereye gittiği kamuoyuna açıklanmalı. Ayrıca Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nden ve Kocaeli Valiliği’nden de bir açıklama bekliyoruz” dedi
BECEREMİYORSANIZ BIRAKIN
Vatandaşların yaşanan felaket sonrasında mağdur olduğunu dile getiren Çakar, “ISU’nun her yıl açıkladığı milyonluk yatırımlara rağmen caddeler ve sokaklar hala sular altında kalıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi altyapı için yer altına milyarlar gömdüğünü söylüyordu. Bir de bunun reklamını yapıyordu. Şimdi yeraltına gömülen paralar boşa mı gitti? Körfez ilçesi de içler acısı bir halde. Derince ve Körfez altyapı için 200 milyon yani eski parayla 200 trilyon harcadılar. Beceremiyorsanız bırakın sizin başarısızlığınızı vatandaş çekmek zorunda mı? Belediye seçim çalışması olarak vatandaşlara makarna kömür yerine artık can yeleği dağıtsın” açıklamalarında bulundu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz