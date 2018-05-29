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Çakar: Kömür yerine can yeleği dağıtsınlar

Geçtiğimiz gün sağanak yağış sonrası yaşanan sel felaketi ile ilgili konuşan CHP İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar, “Yeraltına gömülen paralar boşa mı gitti? Belediye seçim çalışması olarak vatandaşlara makarna, kömür yerine artık can yeleği dağıtsın” dedi.

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CHP İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar, geçtiğimiz gün meydana gelen sağanak yağış sonrası Kocaeli genelinde yaşanan sel felaketi ile ilgili konuştu. Yaşana acı tabloyu değerlendiren İzmit İlçe Başkanı Çakar, “İzmit sular altında kaldı. ISU’nun 2017 yılındaki bütçesi 1 milyar TL idi. Bu para nereye gitti? İSU yetkilileri tarafından bu paranın nereye gittiği kamuoyuna açıklanmalı. Ayrıca Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nden ve Kocaeli Valiliği’nden de bir açıklama bekliyoruz” dedi

BECEREMİYORSANIZ BIRAKIN

Vatandaşların yaşanan felaket sonrasında mağdur olduğunu dile getiren Çakar, “ISU’nun her yıl açıkladığı milyonluk yatırımlara rağmen caddeler ve sokaklar hala sular altında kalıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi altyapı için yer altına milyarlar gömdüğünü söylüyordu. Bir de bunun reklamını yapıyordu. Şimdi yeraltına gömülen paralar boşa mı gitti? Körfez ilçesi de içler acısı bir halde. Derince ve Körfez altyapı için 200 milyon yani eski parayla 200 trilyon harcadılar. Beceremiyorsanız bırakın sizin başarısızlığınızı vatandaş çekmek zorunda mı? Belediye seçim çalışması olarak vatandaşlara makarna kömür yerine artık can yeleği dağıtsın” açıklamalarında bulundu.

Bugün 16:05 TSİ - Gündem

Muhabir Selin Becer

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