Kocaeli'yi 2 gün önce etkisini altına alan sağanak yağmur sonrası yaşanan sel ve su baskınları kentin birçok noktasında hasara neden oldu. İzmit’te metrekareye 90 kilogram yağışın düştüğü anlarda Gölcük’te de bardaktan boşalırcasına yağan yağmuru videoya almak isteyen bir vatandaş, tesadüfen yıldırım düşme anını görüntüledi. Evinin balkonundan yağmuru çeken şahıs, sokaktaki ağaca düşen yıldırımı saniye saniye görüntüledi. Şahsın şaşkınlığının görüntülere yansıdığı anlarda büyük bir gürültüyle düşen yıldırım sonrasında sokak aydınlandı. Sosyal paylaşım sitesinde Gölcük sayfasına yüklenen görüntüler ise dakikalar içerisinde çok sayıda beğeni ve paylaşım aldı.
Bugün 16:08 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 16:13 TSİ )
Ağaca düşen yıldırım tesadüfen görüntülendi
Gölcük'te sağanak yağmur yağışını videoya alan bir vatandaş, tesadüfen sokaktaki ağacın üzerine yıldırımın düşmesini görüntüledi. Yıldırımın büyük bir gürültüyle düşmesinden ürken vatandaşın şaşkınlığı görüntülere yansıdı.
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Bugün 16:08 TSİ - Gündem
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz