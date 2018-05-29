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Dün 16:50 TSİ- Ekonomi ( G : Dün 16:57 TSİ )

12 yeni teşvikle 330 kişiye iş sağlanacak

Ekonomi Bakanlığı, yılın ilk 3 aylık döneminde, ilimizde yapılacak 12 yeni sanayi yatırımı için teşvik belgesi düzenledi. Sabit yatırım tutarı 145 milyon lira olan yeni sanayi yatırımları ile toplamda 330 kişiye istihdam sağlaması öngörülüyor

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Yılın ilk 3 aylık döneminde, Türk imalat sanayisinin merkez üssü Kocaeli’de sabit yatırım tutarı 145 milyon lirayı bulan projelerle 330 kişiye istihdam sağlanması hedefleniyor. Bakanlık verilerinden yapılan derlemeye göre, ocak-mart döneminde yatırım yeri Kocaeli olan 21’i tevsi, 12’si yeni sanayi yatırımı ve 5’i farklı kapsamlarda olmak üzere toplam 38 endüstriyel üretim projesi için yatırım teşvik belgesi verildi.

145 MİLYONLUK TEŞVİK

Sabit yatırım tutarı 145 milyon lira olan Kocaeli’deki komple yeni imalat sanayi projelerinin 330 kişiye istihdam sağlaması öngörüldü. Teşviklendirilen komple yeni projelerin alt sektörlerine bakıldığında, ilk sırayı üçer projeyle taşıt araçları ve makine imalat sektörleri aldı. 2 projeyle ikinci sırada bulunan madeni eşya sektörünü, birer projeyle demir çelik, elektrikli makineler ve kimya endüstrisi takip etti.

2 PROJE YABANCILARIN

Vergi indirimi, KDV istisnası, gümrük vergisi muafiyeti ile sigorta primi işveren hissesi ve faiz desteği gibi teşviklerden yararlandırılacak söz konusu projelerin 2’si yabancı sermaye tarafından gerçekleştirilecek. Buna göre, desteklenecek yatırımlar arasında asansör, bisiklet, jeneratör, boya, araç üstü hidrolik platform, cıvata ve vida üretimine yönelik projeler bulunuyor. 

MAZSAN MAKİNA, 70 KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLAYACAK

Desteklerden yararlanacak en yüksek yatırım tutarına sahip projeyi Mazsan Makina gerçekleştirecek. Sabit yatırım tutarı 48 milyon 350 bin lira olan projesiyle 4 bin tonu beyaz eşya, 3 bin 67 tonu da otomotiv sektörüne yönelik olmak üzere toplam yıllık parça üretim kapasitesi 7 bin 67 ton olan tesisi hayata geçirecek firma, yatırımı tamamlandığında 70 kişiye istihdam sağlayacak.

2. SIRA ÇAKIROĞLU’NUN

Sabit yatırım tutarı büyüklüğü bakımından 21 milyon 400 bin lirayla ikinci sırada yer alan Çakıroğlu Demir Çelik AŞ, 20 kişiye istihdam sağlaması öngörülen projesi kapsamında otomotiv, savunma ve sağlık sektörüne yönelik yılda 8 bin adet parça üretim kapasitesine sahip tesis kuracak. Üçüncü sırada yer alan Omega Cıvata Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, 14 milyon 960 bin liralık yatırımla yılda 129 milyon 600 bin adet cıvata ve vida üretim kapasiteli projesini gerçekleştirecek. Firma, 30 kişiyi istihdam edecek.

“KOCAELİ DOĞRU KENT”

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, konu hakkında yaptığı açıklamada kentin teşviklerin en kısıtlı olduğu 1. Bölge’de yer almasına rağmen yılın ilk çeyreğinde sıfırdan 12 tesis yapımı için belge düzenlenmesinin önemli bir gelişme olduğunu söyledi. Sanayicinin yatırım yapması için Kocaeli’nin çok doğru bir yer olduğunu dile getiren Zeytinoğlu, açıklamasında şu sözlere yer verdi:

“BOŞ OSB’LER VAR”

“İstanbul’a çok yakın olduğumuz için hem ihracata çalışan firmalar hem de Türkiye’nin en büyük pazarına ulaşmak isteyen firmalar ilimizi seçiyor. 14 organize sanayi bölgemiz bulunuyor. Bunların bir kısmı doldu, ama boş olanlar hala var” diye konuştu. Zeytinoğlu, Kocaeli’nin 1. Bölge’de yer almasına rağmen yüksek teknolojik yatırımların gelmesi için çaba sarf ettiklerini vurgulayarak, hükümetin yeni tedbirler aldığını, yeni teşvikler getirdiğini bildirdi.

“ARAZİ ARZI SIKINTIMIZ VAR”

Kocaeli’nin en büyük sorununun fazla kamu arazisinin bulunmaması olduğuna işaret eden Zeytinoğlu, “Arazi arzı noktasında sıkıntımız bulunuyor. Bugün 2 bin dönüm bir sanayi parseli olsa, biyoteknoloji firmaları arıyorlar. Birçok iş dalında katma değeri yüksek, ilimize çok büyük katkı verecek firmalar böyle yerler arıyorlar. Bizim hem Büyükşehir Belediyemizden hem bakanlıklardan sanayi parseli arzı konusunda desteğe ihtiyacımız var. İlk talebimiz budur” şeklinde konuştu.

Dün 16:50 TSİ - Ekonomi

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