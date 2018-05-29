HDP’li Gergerlioğlu: 7 Haziran öncesinden daha iyi durumdayız

Halkların Demokratik Partisi (HDP) PM Üyesi Bülent Uyguner, HDP İl Başkanı Şahabettin Işık, milletvekili adayları Dr. Ömer Faruk Gergerlioğlu ve Meryem Demir ile il yönetim kurulu üyesi Metin Fırat dün gazetemizi ziyaret etti. Gündemi değerlendiren HDP’nin 1’inci sıra milletvekili adayı Ömer Faruk Gergerlioğlu, HDP’nin baraj sorunu olmadığını söyledi.

“7 HAZİRAN 2015 HAVASI VAR”

Gergerlioğlu özetle şunları söyledi: “24 Haziran seçimleri için sahaya indik, umutluyuz. Kocaeli’nin her yerinde partimize büyük bir ilgi var. Şunu söylemeliyim ki; partimiz 7 Haziran 2015’te yapılan seçimlerden daha iyi durumda. 7 Haziran seçim havasını yakaladık. Barış isteyen herkes, partimize destek vermeye başladı. Bu umut verici bir gelişme.”

“2’NCİ VEKİL İÇİN ORTAM MÜSAİT “

“7 Haziran 2015 yılında yapılan seçimlerde 1 milletvekili çıkarmıştık. Şimdi ki hava, 7 Haziran seçim havası gibi. Yani Kocaeli’de 1 milletvekilini çıkarıyoruz. 2’nci milletvekilini çıkarmamız için çok müsait bir ortam var. Gittiğimiz her yerde ilgiyle karşılanıyoruz. Partimizin çalışmalarını anlatıyoruz, barış isteyen herkesi partimize davet ediyoruz.”

“DEMİRTAŞ SAHADA OLMALIYDI”

“Cumhurbaşkanlığı seçimi, eşit bir ortamda yapılmıyor. HDP’nin adayı Selahattin Demirtaş, cezaevinde. Demirtaş sahada olsaydı, bambaşka bir tablo ile karşı karşıya kalabilirdik. Şu unutulmasın ki, HDP anahtar parti. İlk turda adaylar yüzde 51’i bulamayacak gibi görünüyor. CHP’nin adayı Muharrem İnce’nin Kürt sorunlarıyla ilgili düşüncelerini dikkatle izliyoruz. Aynı şekilde İYİ Parti’nin adayı Meral Akşener de Kürt sorunlarıyla ilgili düşüncelerini açıklamalı. İkinci turda, diğer adayların söylemlerine göre karar HDP’nin kimi destekleyeceği netlik kazanacak.” n Mesut AKBULUT