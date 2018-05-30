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Bugün 08:55 TSİ- Siyaset ( G : Bugün 08:58 TSİ )

İYİ Parti’den Ankara çıkarması!

İYİ Parti Kocaeli Teşkilatı, İYİ Parti seçim beyannamesi açıklama programına katılmak için il binası önünde toplanarak Ankara’ya yola çıktı.

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İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Meral Akşener, saat 11:00’de 27’inci Dönem Milletvekili aday toplantısı düzenleyecek ve partisinin seçim beyannamesini açıklayacak. Ankara Spor Salonu’nda düzenlenecek olan programa katılmak için İYİ Parti Kocaeli Teşkilatı sabah saatlerinde il binası önünde toplanarak Ankara’ya gitmek için 8 otobüs yola çıktı. Programa İYİ Parti İl Başkanı Serdar Kaman'ın yanı sıra Divan Kurulu Üyesi ve İl Başkan Yardımcısı İsmail Eroğlu, İl Başkan Yardımcısı Orhan Çakar, il yönetim kurulu üyeleri, milletvekili adayları ve çok sayıda partili katılım katıldı. Partinin 404 maddeden oluşan seçim beyannamesinin ise ağırlıklı olarak ekonomik sorunlara çözüm getirecek maddelerden oluşacağı öğrenildi. Beyannamede dikkat çeken konu başlıklarından biri ise askeri okulların yeniden yapılandırılacak olması. Öte yandan ekonomik tedbirler olarak kapatılan astsubay sınıf okulları, harp okulları ve harp akademileri yeniden açılacak.

Bugün 08:55 TSİ - Siyaset

Muhabir Selin Becer

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