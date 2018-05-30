Kocaeli esnafı, iftarda buluştu

Kocaeli Esnaf Odaları Birliği öncülüğünde ilimizde faaliyet gösteren 52 esnaf odasının başkanları ve yöneticileri Kocaeli Esnaf Odaları Birliği Sosyal Tesisleri’nde gerçekleşen iftar programında bir araya geldi. Ramazan ayının verdiği huzurla birlikte beraberlik ve dayanışmanın öneminin vurgulandığı iftar programında ezanın okunmasıyla birlikte esnaf odaları temsilcileri hep birlikte oruçlarını açtılar. İftar programına katılım ise oldukça yoğun oldu.

YOĞUN KATILIM

İftar programına Esnaf Odaları Birliği Başkanı Kadir Durmuş, Kocaeli Otobüsçüler Odası Başkanı Mustafa Kurt, Kocaeli Pazarcılar Odası Başkanı Ahmet Serim, Kandıra Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Ahmet Gödek, Gölcük Esnaf Odası Başkanı Necmettin Kocaman, Karamürsel Esnaf Odası Başkanı İsmail Aydın, Gebze Esnaf Odası Başkanı Kamil Yılmaz, Servisçiler Odası Başkanı Ahmet Taşçı, Fırıncılar Odası Başkanı Ali Sarı, Körfez Esnaf Odası Başkanı Yahya Öztürk, Bakkallar Odası Başkanı Bayram Kütük, Gebze Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Kenan Çelik, Kahveciler Odası Başkanı Erdoğan Göçer, Lokantacılar Odası Başkanı Yusuf Ziya Çalış, Hereke Esnaf Odası Başkanı Abdurrahman Yazıcı, Elektronikçiler Odası Başkanı Şaban Kılıç, Emlakçılar Odası Başkanı Alpay Hacıoğlu, Gebze Minibüsçüler Odası Başkanı Şaban Ebik, Gebze Kahveciler Odası Başkanı Barış Beşiroğlu ve çok sayıda esnaf odası başkanı katılım gösterdi.

BÜYÜK BİR AİLEYİZ

İftar sonrası bir konuşma yapan Kocaeli Esnaf Odaları Birliği Başkanı Kadir Durmuş, “Öncelikle bu güzel iftar programımıza katılımlarınızdan dolayı teşekkür ederim bizler büyük bir aileyiz, ben bu odada 22 yıldır yöneticilik 16 yıldır da Başkan vekilliği görevini yaptım, geçtiğimiz günlerde yapılan kongre sonrasında sizlerin desteklerinizle bu büyük ailenin başkanı oldum, sizlerden ricam bir birimizin arkasından konuşmayalım, bu birlik ve beraberliğimiz hiçbir zaman bozulmasın” dedi.