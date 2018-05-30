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Hayat Kimya, iftarda basın ile buluştu

Hayat Kimya Yönetim Kurulu üyeleri Başiskele Wellborn Otel’de düzenlenen iftar yemeğinde basın mensuplarıyla bir araya geldi.

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İlimizin önemli sanayi kuruluşlarından biri olan Hayat Kimya Yönetim Kurulu üyeleri önceki gün Başiskele’de bulunan Wellborn Otel’de düzenlenen iftar yemeğinde basın mensuplarıyla buluştu. Nezih ve dostane bir ortamda gerçekleşen iftar yemeğine Hayat Kimya İdari İşler ve Endüstriyel İlişkiler Müdürü Süreyya Başal, Kıdemli Kurumsal İletişim Uzmanı Zeynep İncesaraç, Kurumsal İletişim Müdürü Ece Olcay, Kurumsal İletişim Uzmanı Cansu Ünal ve çok sayıda basın mensubu katılım gösterdi.

Bugün 09:19 TSİ - Gündem

Muhabir Selin Becer

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